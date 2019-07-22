【元朗黑夜】嶺大與何君堯割席：尊重言論自由　不代表校方立場

港鐵元朗站昨晚至今日凌晨（22日）有大批白衣人攻擊市民，有片段攝得新界西立法會議員何君堯與多名白衣人握手，但何今早在記者會期間否認有份策劃。嶺南大學發聲明指，校董會成員何君堯的言論與嶺大完全無關，個別成員以個人身分發表的言論，並不代表校方立場。 另外，何君堯身兼元朗公立中學校董，有該校校友亦發起聯署，要求何君堯辭任相關職務。

港鐵元朗站有大批白衣人攻擊市民，新界西立法會議員何君堯被指與多名白衣人握手。何今早在記者會期間否認有份策劃。（張浩維攝）

嶺大今日下午發聲明指，對於校董會成員何君堯，最近就反修訂《逃犯條例》發生的社會事件所發表的一些言論，校方申明，何的言論與嶺大完全無關。嶺大強調，十分尊重言論自由，而個別成員以個人身分發表的言論，並不代表校方立場。

「嶺事館」聯署 強烈譴責何君堯言行

與此同時，嶺大學生組織「嶺事館」發起聯署，強烈譴責何君堯的言行，要求校董會主席歐陽伯權及一眾校董與何君堯劃清界線，以及特首林鄭月娥應罷免何君堯的嶺南大學校董職位；他們同時要求，校長鄭國漢公開譴責何君堯。目前已有數十個嶺大學生團體參與聯署。

有元朗公立中學校友發起聯署，要求何君堯立即辭任校董會成員一職。（網上截圖）

聯署聲明指，倘若歐陽伯權及鄭國漢未能於本周三（24日）下午5時正前給予正面答覆，將會發起行動「撥亂反正」。

另外，何君堯身兼元朗公立中學校董職務，有該校校友發起聯署，批評何的行為已嚴重損害學校聲譽，要求何君堯立即辭任校董會成員一職。