【英超】奧斯爾哥拉辛拿斯遇電單車劫匪　阿仙奴證實二人無礙

阿仙奴的奧斯爾與哥拉辛拿斯（Sead Kolasinac）在倫敦遇劫，他們在北倫敦駕車時被電單車劫匪試圖搶劫，二人雖然赤手空拳，但仍然力敵持刀的劫匪，幸未有任何受傷及財物損失。

完成美國之旅的阿仙奴，重返英格蘭準備出戰周日（28日）的酋長盃賽事，與里昂交手。兵工廠兩名球星奧斯爾及哥拉辛拿斯，在當地時間周四（25日）在北倫敦駕車時竟然遇上電單車劫匪。

網上流傳一段短片，哥拉辛拿斯反抗兩名戴頭盔並持刀的劫匪，與他們在車旁邊追逐，影片中看見哥拉辛拿斯欲上前向劫匪揮拳。二人及後隨即駕車離去，並駛往一間相熟的土耳其餐廳報警求助。阿仙奴確認事件，並指二人未有受傷，將不會影響他們的季前訓練。當地警方接報後，暫時仍未將劫匪繩之於法。

哥拉辛拿斯（左）與奧斯爾在倫敦駕車時，遇上電單車劫匪。（Getty Images）

Mesut Ozil's car was attacked by machete weilding thugs so Sead Kolasinac decided to sort shit out...💪🏻💥 pic.twitter.com/kmV3MTgYte — BenchWarmers (@BeWarmers) July 25, 2019

另外，奧斯爾上季表現不時被外界質疑在場上「失蹤」，一名熱刺球迷早前在Twitter上載一張熱刺大軍的圖片諷刺奧斯爾，但該名德國球員反擊，指熱刺未有任何錦標落袋。

奧斯爾在Twitter反擊熱刺球迷。（Twitter截圖）

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