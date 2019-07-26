【英超】哥拉辛拿斯勇武早獲阿仙奴隊友肯定　奧巴美揚：他是戰士

阿仙奴球星奧斯爾及哥拉辛拿斯在倫敦遇劫，後者下車，以赤手空拳擊退兩名電單車劫匪，十分勇武。其實，哥拉辛拿斯的武力早得隊友肯定。在今年2月的球會訪問片段中，奧巴美揚及奧斯爾都認為哥拉辛拿斯是隊中的最強戰士。

在英國時間昨日（7月25日），奧斯爾及哥拉辛拿斯駕車時，遭遇兩名電單車劫匪，其中波斯尼亞左閘哥拉辛拿斯一度下車，赤手空拳迎戰，趕走那兩名劫匪。最終，兩名阿仙奴球星平安無恙，網民紛紛大讚哥拉辛拿斯勇武。

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奧斯爾哥拉辛拿斯遇電單車劫匪 阿仙奴證實二人無礙

哥拉辛拿斯與奧斯爾遇劫，前者下車，擊退匪徒。（網上片段截圖）

26歲的哥拉辛拿斯身高1.83米，體重約82公斤，被阿仙奴隊內視為武力最強之人。奧巴美揚及奧斯爾在今年2月接受球會訪問，主持人問他們：「如果你遭遇打鬥，你最想哪一位阿仙奴隊友出手幫助解圍？」

哥拉辛拿斯勇武早獲隊友肯定（按圖放大）：

奧巴美揚及奧斯爾聽清楚問題後，相視而笑，異口同聲地說哥拉辛拿斯的名，之後兩人在白板上寫答案，奧斯爾寫「Sead」，而奧巴美揚則寫「Kolasinac」，看來哥拉辛拿斯的勇武得到隊友的一致認可。奧巴美揚之後還補充一句：「他是個戰士（He is a fighter）。」

在2017年哥拉辛拿斯加盟阿仙奴時，球會發文指，這名波斯尼亞守衛有3個花名，分別是「破壞者（The Destroyer）」、「坦克（The Tank）」及「波斯尼亞變形俠醫（The Bosnian Hulk ）」，但他當時說：「個人而言，我喜歡大家叫我Seo。如果大家這樣叫我，我會很高興。」

阿仙奴球星哥拉辛拿斯（左）及奧斯爾遇劫，但兩人平安無恙。（Getty Images）

奧巴美揚及奧斯爾受訪片段（由5：50起）：