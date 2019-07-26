【足球】美斯放假離不開足球　與孩子及愛犬玩馬騮搶球

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美斯代表阿根廷戰畢美洲國家盃後，稍作休息，未有隨隊征日本的季前熱身賽，而該名阿根廷球星與家人共聚天倫，與兩名兒子及愛犬在花園大玩「馬騮搶波」，在愛犬面前大騷球技。

美斯早前帶領阿根廷戰美洲國家盃，可惜再一次無緣獎盃，僅得季軍。美斯在戰畢美洲盃後，未有立即歸隊，而他在假期期間，當然不能放下足球。美斯與兒子Thiago及Mateo，聯同愛犬在花園玩「馬騮搶波」，愛犬化身「馬騮」不斷奔跑搶波，兩子的腳法不俗，成功傳給美斯，而他更在愛犬面前以熟悉腳法保護皮球，兒子看見父親的秀麗腳法時，不禁歡呼，場面溫馨。

美斯的兒子亦有入場支持父親出戰美洲盃。（Getty Images）

美斯兒子的身影不時在球場上出現。（Getty Images）

另外，來自英格蘭的小朋友奧尼爾，早前與家人在加勒比海的安堤瓜島（Antigua）度假，在沙灘獨自踢足球時，竟然遇上偶像美斯，更獲邀與美斯及孩子們一同踢足球。該名11歲的英格蘭小朋友，在個人Instagram中發文與美斯的合照，表示這是夢想成真。

英格蘭小球迷在度假時偶遇美斯。（Instagram截圖）

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Playing football with messi and Thiago #messi #leomessi

Mackenzie O’Neill（@mcc111000）分享的貼文 於 張貼

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