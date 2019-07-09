【足球】美斯家鄉餐廳提供免費餐飲　助無家者度過寒流

阿根廷近日受冷鋒影響，使不少無家者大受影響。阿根廷隊長美斯在出生地羅薩里奧（Rosario）開設的餐廳，亦加入援助的行列，在餐廳的Facebook專頁中表示，為受影響的無家者提供免費餐飲。

寒流在近日侵襲阿根廷，在首都布宜諾斯艾利斯早前錄得今年最低的攝氏2度，使不少無家者受影響，而阿根廷老牌球會河床亦有開放主場，讓一眾無家者可抵抗寒流。

阿根廷老牌球會河床開放主場予一眾無家者借宿。（路透社）

阿根廷國家隊隊長美斯在家鄉羅薩里奧開設的餐廳，亦有加入援助行列，美斯的餐廳《Bar VIP Rosario》早前在Facebook發文，表示在當地時間周五（5日）起，每晚為無家者提供免費餐飲，共度時艱，「我們一同面對寒冷的天氣，如果大家認識一些無家者的話，請邀請他們到我們的餐廳，我們在周五起一連15日的晚上7點至9點，亦會免費餐飲，我們亦有禦寒衣物提供，讓一眾有需要人士使用。」

美斯在家鄉開設的餐廳，特意一連兩星期為無家者提供免費餐飲。（Facebook截圖）

另外，美斯在戰畢美洲盃後，炮轟賽會偏幫巴西，並指不希望成為貪污的一部分，而美洲盃賽會就美斯的言論，或處罰他兩年停賽。