【歐霸】武磊後備登場創紀錄　愛斯賓奴外圍賽首回合大捷

武磊在昨晚的歐霸盃外圍賽首回合，為西甲球隊愛斯賓奴後備上陣，助球隊主場以4：0大勝冰島的史達蘭，先拔頭籌，他個人成為第15位在歐洲盃賽上陣的中國球員。

27歲的武磊首次參加歐洲賽，在當地時間昨晚（7月25日）為愛斯賓奴披甲對冰島的史達蘭。武磊這場先列後備，到54分鐘入替格尼路登場，成為第15位在歐洲盃賽上陣的中國球員，他也是首位為西甲球隊踢歐洲賽的中國球員。

武磊今場先列後備，換邊後入替。（Getty Images）

曾出戰歐洲賽的著名中國球員：

據內地傳媒稱，上一代在歐戰上陣的中國球員是，劉宇豪在18/19球季的歐霸盃外圍賽中為立陶宛球隊施登巴斯後備上陣；至於首名踢歐戰的中國球員，則是現任中國女足主帥賈秀全，他在球員時代的88/89球季效力柏迪遜，踢過歐洲足協盃，曾後備入替對羅馬。其餘踢過歐戰的著名中國球員包括孫繼海、董方卓、孫祥、蒿俊閔。

武磊上陣後表現不俗，參與了第4個入球。（Getty Images）

武磊上陣時愛斯賓奴領先1：0，最後球隊首回合以4：0大勝史達蘭，相信很大機會晉級。武磊有直接參與第四個入球，在67分鐘，武磊接應直線，在禁區內底線傳中，法古度費雷拉接應，再用後腳傳予保查艾利斯亞斯射入。

愛斯賓奴對史達蘭精華片段：