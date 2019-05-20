【西甲】武球王帶領球隊重返歐戰　愛斯賓奴球迷高唱「武磊之歌」

愛斯賓奴在西甲煞科戰，主場兩球淨勝皇家蘇斯達，武磊為球隊射入奠勝一球，攻入個人西甲第3個入球，使愛斯賓奴以較佳得失球差力壓畢爾包，第7位完成聯賽，助球隊取得征戰歐洲賽的機會。

愛斯賓奴在「加泰打吡」兩球不敵巴塞隆拿後，一度跌至聯賽14位，與歐霸位置相距9分。不過愛斯賓奴在及後9輪聯賽急起直追，在煞科戰前錄得4勝4和的不敗佳績，在最後一輪與當時第7位的畢爾包相差3分，並與另一支歐霸席位競爭者，排名第8位的皇家蘇斯達對碰，若愛斯賓奴希望參加來季的歐霸，今仗不容有失。

畢爾包在比賽末段失守，將歐洲賽資格拱手相讓予愛斯賓奴。（視覺中國）

武磊快放單刀面對皇家蘇斯達門將，在下半場攻入奠勝一球。（Getty Images）

巴塞及華倫西亞包辦西班牙盃決賽的席位，而華倫西亞在煞科戰報捷，穩奪前4席位，變相使西甲第6及第7位可以參與來季的歐霸賽事。原先列第7位的畢爾包，只要在西維爾身上取得分數，便可穩奪來季歐霸的外圍賽席位，但在最後關頭失守，兩球不敵西維爾。

另一方面，愛斯賓奴在7分鐘內連入兩球，武磊在65分鐘攻入奠勝一球，並脫下球衣慶祝。結果愛斯賓奴兩球擊敗皇家蘇斯達，與畢爾包同得53分，並以較佳得失球差，成功趕上歐霸外圍賽的「尾班車」。

武磊單刀得手後，隊友們隨即上前與他相擁慶祝。（Getty Images）

武磊在今仗貢獻奠定勝局一球，攻入個人在西甲的第3個「士哥」外，對愛斯賓奴同樣重要，因為愛斯賓奴僅以兩球得失球差的優勢，力壓畢爾包，取得來季歐霸第二圈外圍賽的席位，力爭繼2006/07球季再度在歐霸正賽圈中亮相。

武磊成為愛斯賓奴晉身歐洲賽的功臣，被一眾球迷簇擁着瘋狂慶祝。（Getty Images）

見證愛隊時隔多年再躋歐洲賽，愛斯賓奴球迷興奮地衝進球場慶祝。（Getty Images）

愛斯賓奴成功鎖定來季歐霸外圍賽資格後，一眾主場球迷衝進球場瘋狂慶祝，而武磊亦成為球隊的「英雄」，被球迷們簇擁，紛紛向他擊掌慶祝，並高唱「武磊之歌」。

武磊亦在個人Instagram中，以中文、英文及西班牙文三語的「我們做到了」發文，慶祝球隊相隔12年再度在歐洲賽亮相。

愛斯賓奴球迷高唱「武磊之歌」

El Espanyol quiere a Wu Lei. Wu Lei quiere al Espanyol. Volvemos a Europa pericos! #rcde pic.twitter.com/VAVFQtQNEu — Carlos Romero (@carlosrome21) May 18, 2019

武磊賽後在Instagram以三語發文，慶祝球隊打入歐洲賽。（Instagram截圖）

另外，武磊在亞洲盃時觸傷肩膊，因隨即趕往愛斯賓奴出戰，使他一直未有治理他的傷患，而近日西班牙傳媒《每日體育報》傳出，武磊因球隊有望爭取歐洲賽資格，他特意推遲進行肩膊手術。

武磊戰畢聯賽後便將赴德國進行手術，預料他在手術後需要休息大約兩個月，仍有望出戰在7月底舉行的歐霸盃外圍賽。