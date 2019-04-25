【西甲】武磊凌空抽射再獻入球　愛斯賓奴主場賽和切爾達

效力愛斯賓奴的中國球員武磊，今仗再度以正選身份披甲，主場迎戰切爾達。該名中國球員未有令一眾球迷失望，攻入個人西甲的第2個入球，可惜未能帶領球隊全取3分，結果與切爾達打成1：1，握手言和。

今年年初加盟愛斯賓奴的武磊，他在西甲場上的一舉一動自是中國球迷焦點所在，但他在上仗只列後備，最終未有落場，使不少中國球迷大為震怒。愛斯賓奴主帥魯比似乎聽到各方球迷的意見，再度把武磊放在正選名單上。

武磊今仗復任正選，並攻入他在西甲的第2個入球。（Twitter截圖）

武磊在上半場表現活躍，終於在33分鐘為球隊打開紀錄。（Twitter截圖）

武磊今仗擔任球隊的右翼，表現十分活躍，開賽僅5分鐘便為隊友製造一次黃金機會。武磊右路落底地波傳中，保查艾利斯亞斯撞射僅柱邊出界。及後，武磊殺入禁區接應隊友的傳中球，飛身鏟射，但未能命中目標。

該名27歲的中國球員的努力並無白費，他走位入楔接應隊友的高空波，快正在出迎的門將一步，凌空抽射入網，在33分鐘先拔頭籌，同時攻入他在西甲的第2個「士哥」。武磊相隔6場聯賽上陣後，再度為愛斯賓奴獻入球。武磊再次建功後亦感到相當興奮，振臂高呼之餘，更親吻球衣上的愛斯賓奴會徽。

武磊凌空抽射英姿（按圖放大）

wulei！！！！wulei！！！The volley! ! ! Wu Lei is too powerful! ! ! ! The second ball of La Liga! ! ! China's first striker! ! ! La Liga front fighter! ! Catalonia King! ! !#LaLiga @LaLiga pic.twitter.com/G2qkNkk3Wh — Harry Shosta (@jIWYuLQmDHONeC0) April 25, 2019

愛斯賓奴在及後時間，一直未能再度射破切爾達的大門，反遭兩位切爾達前鋒一次配合，艾斯巴斯（Iago Aspas）地波傳中，麥斯高美斯（Maxi Gomez）門前撞射入網，追成1：1平手，其後雙方未能再改寫紀錄，結果握手言和各得一分。愛斯賓奴在聯賽5場不敗，以43分暫列第9位。

愛斯賓奴在下半場被切爾達扳和，未能在主場全取3分。（Getty Images）

武磊在賽後接受記者訪問時，表示球隊未能獲勝是美中不足，他又指主場球迷的熱情使他有家的感覺：「在主場取得入球是一件美好的事，但如果可以取勝便更好，我們希望繼續改善排位，力爭來季的歐洲賽事資格，所以今仗和波亦是有點遺憾。效力愈久，與隊友的配合更佳，今個入球亦使我更自信。另外，主場球迷的氣氛十分好，使我感到家的感覺，所以在入球後亦相當激動。」

武磊凌空抽射入網後，隊友亦上前與他一同慶祝。（Getty Images）

武磊在入球慶祝時，激動地親吻愛斯賓奴的會徽。（Twitter截圖）

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