【英雄聯盟高校盃】集美大學成功衛冕　香港中大隊員受壓需改名

2019《英雄聯盟》全球高校冠軍盃今日（28日）於香港電競音樂節圓滿結束，上屆冠軍集美大學在決賽直落三局擊敗「黑馬」瑪麗維爾大學，成功衛冕高校盃。 香港代表香港中文大學於八強出局，但今屆賽事早早在初賽階段便發生「改名事件」風波，令中大未能於整個賽事中聲援香港人，但隊中AD家希表示：「逼使大會要求我們改名，令『改名』一事有所迴響，已達到賽前目標。」

雖然6名香港代表在最後一個比賽日毋需參賽，但亦有到場觀看決賽。家希認為冠軍集美大學擁有傳統中國電競隊的特質——選擇前期強勢的英雄，於前期不斷開打，令對手難以發育，從而贏到最後，集美大學於決賽亦是靠同樣方法取勝。

「2019《英雄聯盟》全球高校冠軍盃」決賽日座無虛席，氣氛無比熱鬧。（徐焌然攝）

英雄聯盟高校盃冠軍—中國集美大學。（徐焌然攝）

被大會警告 須刪去「政治敏感」數字



「英雄聯盟校際盃」大專組在本月中上演時，參賽隊伍有人將遊戲名稱改成含有近月社運元素，例如理大代表的「香港黑警爆市民頭」，而中大代表於奪得冠軍後揚言「入世界賽會為香港人發聲」，要將遊戲名稱改成港人「五大訴求」。在世界賽高校盃初賽，他們在自己的遊戲名稱後加上「0609」、「0612」、「0616」、「0701」等數字，代表近期香港社會運動的日子。於首場比賽過後，他們收到大會警告，要求他們改成沒有數字的名稱。

早於次日比賽，中大隊員已被勒令改名，可見名稱後數字已被刪。（徐焌然攝）

中大代表「馮迪生」黃萬修憶述當時情況，「首場初賽我們在遊戲名稱後加上數字。比賽完結後，我們被大會警告，因政治敏感為由要求我們改名，而且千萬不要在台上展示任何標語。雖然大會沒有提及後果，但我相信違抗他們的下場是DQ（取消資格）。」

「2019《英雄聯盟》全球高校冠軍盃」中，中大玩家名稱於八強已改掉，原先每個玩家名稱後都有數字。（徐焌然攝）

中大代表：逼使改名反獲迴響 做到賽前效果



另一名隊友家希起初亦有為「改名」一事反駁大會，「難道我喜歡這個日期也不能嗎？」然而，最後衡量到各方風險，還是選擇改名，「我們深知他們是比賽主辦商，事實上他們有權力要求我們改名（刪去數字）。然而，我認為大會這樣禁止我們改名（加上數字）反而是一件好事，因為證明此事已成功製造迴響，做到我們賽前的效果。」雖然未能以「完整名稱」完成賽事，但中大隊員都希望聲援港人。



CGA行政總裁周啟康表明機構專注節目製作，對「改名」一事箇中細節並不清楚，至於主辦商Riot Games則拒絕受訪。