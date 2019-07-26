【國際冠軍盃】曼聯2：1挫熱刺　普捷天奴：熱身賽為提升狀態

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曼聯與熱刺在上海演出戰國際冠軍盃賽事，結果曼聯以2：1力克熱刺，雖然今仗是季前熱身賽，但兩軍在今仗不少粗野攔截鏡頭，更一度發生磨擦，而熱刺主帥普捷天奴在賽後向曼聯球員道歉。

在亞洲之行三戰全勝的曼聯，在最後一站與熱刺在上海碰頭，而兩軍亦特意印上中文名字。主帥蘇斯克查今仗以馬迪爾任正箭頭，伙拍丹尼爾占士及小將格連活特攻堅；熱刺方面亦派出哈利卡尼及迪利阿里正選披甲。

今仗任正箭頭的馬迪爾，為球隊攻入一球。（視覺中國）

英超首5輪賽程（按圖放大）

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兩軍在今仗早段已製造不少具威脅埋門，馬迪爾的左腳施射中柱彈出，而迪利阿里的地波埋門亦被迪基亞撲出。曼聯的安達斯彭利拿（Andreas Pereira）的直線撕破熱刺防線，馬迪爾入楔起腳射近柱，惟熱刺門將加沙寧加未能撲出入網，在21分鐘先開紀錄。

孫興慜及盧卡斯莫拉在下半場入替，盧卡斯莫拉在下半場起腳省中勞基梳爾改變方向入網，在65分鐘扳成平手。不過，加沙寧加再度守近柱失守，安祖高美斯（Angel Gomes）與馬達撞牆配合，高美斯窄角度射遠柱破網，在80分鐘鎖定2：1勝局，在亞洲之利取得4連勝。不過，守衛拜利勇戰受傷，被擔架抬離球場。

孫興慜在今仗深受中國球迷歡迎。（視覺中國）

曼聯對熱刺的精彩戰況（按圖放大）

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雖然今仗只是熱身賽，但兩軍的攔截亦未有留手。曼聯的丹尼爾占士在左路與穆沙施素高爭持時倒地，其後更被施素高踏在身上，使曼聯球員相當不滿而引起衝突，但球證並未有向施素高出示黃牌。

熱刺主帥普捷天奴在賽後代表麾下球員向曼聯致歉，指熱身賽重點是提升狀態，「我代表球員向曼聯球員道歉，若果太遲落腳攔截，或造成對方受傷。球員在場上抱有爭勝心是好事，但畢竟只是熱身賽，而重點是提升球隊狀態。」

兩軍球員在上半場末段一度有所衝突。（視覺中國）

紅魔小將安祖高美斯繼格連活特及占士加拿（James Garner）後，成為另一名有進帳的年青球員，在今仗攻入他首個一隊入球，他在賽後希望這個入球是個好開始，「在今次亞洲之行不少年青球員取得入球，我今仗亦有進帳，希望在未來可以繼續貢獻球隊。球隊給予年青球員不少機會，我們亦交出不俗表現，急不及待球季盡早開始。」

安祖高美斯（左）攻入曼聯一隊的首個入球，為球隊鎖定勝局。（Getty Images）

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