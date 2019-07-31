【港超聯】伊高沙托尼否認為高薪轉會　林衍廷回歸望壓力下進步

去季和富大埔最後一仗主場賽事，伊高沙托尼被換離場時，獲逾兩千名觀眾掌聲歡送；他親吻球會徽章，再鞠躬向球迷致謝。不過一切美好畫面，隨着這位巴西外援落實轉投富力R&F後消散，有球迷批評他因高薪而離隊。這位去屆香港足球先生今日（31日）出席富力新聞發布會時澄清，轉會並非因為金錢，「我來這裏便是要贏，希望保持去季佳態，助富力爭冠。」 而小將林衍廷則相隔兩季後重投富力，他對夢想自降感到遺憾，但相信上天早有安排，新季會積極爭取上陣機會。

和富大埔曾為伊高沙托尼帶來榮譽，高舉港超聯賽冠軍、成為四料足球先生，他以12入球21助攻的「雙雙」數據，俘虜大埔甚至全香港球迷；他同時這地區球隊逐步成長，走出父親艾仙度沙托尼的影子，譜寫屬於自己的足球故事。縱使已轉投富力兩個月，但大埔對伊高的恩情，這位巴西翼鋒仍銘記於心，「我在大埔過得很快樂，在那個地方創造了歷史，我很喜歡這個球會。」

不過，球迷並不是這樣想。

伊高沙托尼去季以驚人表現與數據，成為全港球迷的寵兒，惟他選擇加盟充滿爭議性的富力，飽受球迷批評。（資料圖片／李澤彤）

「我來富力便是要贏」

由冠軍球隊轉投曾經的手下敗將，外界有傳這位射手月薪高達30萬港元，他遭球迷質疑因金錢而選擇轉會。伊高今日面對傳媒查問，對此不願多談，「我的薪酬是多少都不重要，這只是我的私事。」伊高解釋來投是希望尋求新挑戰，且未因「足球先生」之名而感到壓力，「很高興來到富力，迎接新球會新球季。我來這裏便是要贏，希望維持上季的表現，踢出代表自身風格的足球，協助球隊取勝。」

穿起藍衣的伊高沙托尼，大家又會否有點不習慣？（袁志浩攝）

談到是否適應內地環境，伊高坦言初期得到隊友伸出援手，而且跟隊內其他巴西裔球員如基奧雲尼、羅拔圖等相熟，因此生活上的轉變不成問題。可是，他指出兩地球會支援的確存在差異，「富力能為球員提供更多的設備及配套，我認為香港在此點上需要改善。」

來季若在本地賽事遇上大埔，或前教練李志堅帶領的東方龍獅，伊高會否有不一樣的感覺？他回應指，跟多位前隊友仍保持聯絡，但強調賽場上沒友誼可言；對於倒戈慶祝，他則不置可否。

夢想早前曾被指欠薪，林衍廷、謝家榮及林樂勤三子轉投富力。林衍廷指現時已獲付薪金，惟他對其他球會問題欲言又止。（資料圖片）

命運安排再投富力 林衍廷：望在壓力下進步

至於港將林衍廷的回歸，同樣成為富力今夏轉會焦點。這位年輕球員在2016-17球季首度效力富力，以16之齡開展職業生涯，並成為當屆港超聯最年輕上陣球員。林衍廷其後在轉投夢想FC後的兩季內，曾當選「最佳青年球員」。經過洗禮，今季終重返富力，他笑言是命運安排，「最初想留在夢想，但發生了點事情，才有機會北上，可能上天早有安排。」夢想早前陷入欠薪醜聞，林衍廷指現時已獲付薪金，惟對其他問題則欲言又止，「兄弟班踢得很開心，又有出場機會，教練及職員都很好相處，散班確是有點可惜。」

林衍廷再投富力，陣容深度較兩季前強得多，他笑言會專注於中後場角色，能否取得入球都不重要。（袁志浩攝）

這位19歲後衛謙稱，自己在兩年間沒甚麼變化，反而感覺球隊增強不少，「隊友、訓練基地都轉了，以前球隊可能是為小將練兵，現在卻是一支爭標球隊。」過往林衍廷曾以後上入球助球隊致勝，不過這位全能球員笑言，現今隊內前線人才鼎盛，會將入球重任留給對方，「自己是否入球也沒所謂，在後場提供傳送、踢得簡單點便可以了。今季會爭取出場機會，希望在壓力下進步。」