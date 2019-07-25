【港超聯】大埔冠軍功臣四散　一個原因令陳肇鈞獨自回南區

去屆港超冠軍和富大埔新季大變動，多位奪冠功臣離隊，當昔日多位戰友結伴他投，陳肇鈞卻「非君不嫁」，堅決重回冠忠南區懷抱，究竟這支區隊對他有甚麼不一樣的吸引力？他說：「信任與自由度。那種享受足球的簡單，在現今球壇十分難求。」

和富大埔5月初在廣州燕子崗球場反勝富力R&F，提早歷史性捧走港超聯錦標，當日眾位「綠衫軍」冒着大雨激情慶祝的畫面，至今仍教不少球迷印象深刻。

「堅家軍」於大埔實現16年來的承諾與夢想，曾經是個最熱血的故事，惟在短短兩個多月期間，這支地區球隊已面目全非。當日「堅家軍」的合照之中，除有傳黃威會北上發展外，其餘球員均跟隨李志堅轉投東方龍獅，只得陳肇鈞選擇毅然離開「堅家軍」，加盟冠忠南區。

去季「堅家軍」在燕子崗的合照之中，除有傳黃威會北上發展，其餘球員均跟隨李志堅轉投東方龍獅，只得陳肇鈞堅決回歸冠忠南區。（資料圖片）

兄弟爬山，各自努力。陳肇鈞相信即使自己與離開「堅家軍」，彼此仍為自身進步及港足發展而努力。（袁志浩攝）

純粹、不談政治 盼於南區享受足球

「大埔的情況便是香港足球的現實，有班費有得搞，沒班費便這樣。」眼看舊東家人事大變動，陳肇鈞心中不是味兒。而他雖未能繼續跟一班兄弟並肩作戰，仍相信彼此方向一致，「希望其他兄弟無論去到哪裏，都可全力發揮自己。相信大部份加盟東方的前隊友，均會延續上佳表現，他們是南區今季其中一個最強大的對手。」

曾外借效力南區半季的陳肇鈞曾說過，當日離開南區時便知道自己定必回歸，他透露因被南區領導層的誠意打動，「老闆很照顧及信任球員，隊內建立良好氣氛便已足夠，沒有奪冠壓力。大埔以外很難找到一支這麼『純粹』、不談『政治』的球隊，很適合現時渴望享受足球的我。」重新出發，陳肇鈞指目標是協助南區取得首個冠軍，個人獎項與港隊席位，先放在一旁，「五年計劃始終未達成第一步。我會在前線配合爭取更多入球，盡力一煲。」

鄭兆聰直言去季欲簽入陳肇鈞，惟當時未能跟東方龍獅達成共識。（袁志浩攝）

鄭兆聰勸忘記過去光環 維持飢渴感

陳肇鈞回到南區後將再跟主教練鄭兆聰合作，鄭兆聰稱去季已希望將對方收歸旗下，惟當時主動權在東方龍獅手上，交易最終未能成事。

陳肇鈞去季盡攬港超冠軍及最佳中場等獎項，有傳媒問及鄭兆聰會否擔心此子缺乏「飢渴感」，他表示曾跟對方就此問題傾談，「足球不談往事，只談今日或未來。今年要繼續獲獎，就必須忘記過去，再勤力一點。他是個聰明的球員，自然會明白此道理。」

查維斯攻力強勁，他自信能在南區前鋒線上爭一席位。（袁志浩攝）

查維斯無懼競爭 誓以努力爭取正選

至於南區另一位新加盟的進攻球員查維斯，去季中途遭前球會香港飛馬解約，他透露當時雙方對彼此各有不滿，令談判破裂，離隊是最佳解決辦法。他揚言自己因此投效了一支「更佳的球隊」，並得到主教練鄭兆聰承諾，絕不再讓他出任中堅位置。

面對高美斯、夏志明及陳廣豪等前鋒競爭，查維斯依舊抱有十足自信，「競爭能帶來更好的我。我不希望獲施捨正選，而是靠努力爭取回來，再為球會力爭佳績。」