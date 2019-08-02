【英超】阿仙奴破紀錄簽法甲銀靴　尼高拉斯比比穿19號球衣

阿仙奴宣布打破球會紀錄，從法甲里爾簽入科特迪瓦前鋒尼高拉斯比比，據報其轉會費為7200萬鎊（約6.9億港元），雙方簽約5年，比比將會穿上19號球衣，來季與奧巴美揚及拉卡錫迪組成前線進攻三叉戟。

這宗傳聞多年的轉會終於在英國時間昨日（8月1日）落實，阿仙奴透過官網宣布，尼高拉斯比比（Nicolas Pépé）以破球會轉會費紀錄的身價，從法甲的里爾來投。24歲的尼高拉斯比比與阿仙奴簽約5年，據報其轉會費為7200萬鎊，超越去年初以5600萬鎊加盟的奧巴美揚，成為阿仙奴史上最高身價的球員。

科特迪瓦前鋒尼高拉斯比比簽約加盟阿仙奴。（阿仙奴官網）

阿仙奴歷史轉會費榜前7名：

+ 3 + 2

尼高拉斯比比也是史上最高身價的非洲球員，他是科特迪瓦國腳。尼高拉斯比比最一名左腳球員，但喜歡在前線三叉戟中擔任右翼。他上季在法甲大放異采，攻入22球，為法甲銀靴，在射手榜僅次基利安麥巴比；他還交出了11次助攻，帶領里爾贏得去季法甲亞軍。

尼高拉斯比比舉起阿仙奴球衣。（阿仙奴官網）

尼高拉斯比比的職業生涯由低踢起，初出道時在法國第5級聯賽落班，後來加盟昂熱，也先在預備組上陣，曾被外借到奧連斯踢法丙，其後昂熱升班上法甲，他才開始在頂級聯賽亮相。兩年前，他更獲里爾垂青，以1000萬歐元身價轉會，愈踢愈好，如今終於加盟大球會。

在加盟阿仙奴後，他說：「我真的十分激動，因為這一切得來不易。我經過漫長的道路，遇過很多挫折，能夠與一間那麼偉大的球會簽約，是對我的一大獎勵。」

阿仙奴今夏其他新兵：

談到自己的踢法特點，他說：「快！我的控球很快，把握力亦不錯，這方面我在過去有很大進步。我會形容自己是一個速度很快、擅長盤扭突破的球員。」他上季在法甲場均2.7次成功突破，排聯賽第5。

阿仙奴領隊艾馬利十分滿意這名新兵，他說：「尼高拉斯是廣獲好評的天才翼鋒，得到很多歐洲勁旅的青睞。我們今個轉會窗的其中一大目標，就是要簽入一名頂級翼鋒，我很高興得到他。他會為我們帶來速度、力量及創造力，為球隊帶來更多的入球。」

尼高拉斯比比在新球季會穿上19號球衣。（阿仙奴官網）

尼高拉斯比比是阿仙奴今夏第4名新兵，他們之前以600萬鎊從伊圖諾簽入巴西球員馬天尼利（Gabriel Martinelli），其後從皇家馬德里外借進攻中場丹尼施巴路斯（Dani Ceballos）。阿仙奴還以2700萬鎊由聖伊天羅致後防小將威廉沙列巴（William Saliba），但他今季會以外借身分繼續在聖伊天效力。

今季英超頭5輪賽程（按圖放大）：

+ 16 + 15 + 14

今夏歐洲球壇轉會窗其他主要收購（按圖放大）：