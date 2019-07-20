【意甲】希古恩改披21號球衣　傳以先借後買斷方式投羅馬

外借期滿重返祖雲達斯的阿根廷前鋒希古恩，雖然再度與沙利合作，但盛傳他將再一次被球隊外借。據意大利傳媒《羅馬體育報》消息指，羅馬有意以先借後買的方式羅致希古恩。 另外，希古恩原先在祖雲達斯穿上9號球衣，但「斑馬兵團」公布的球衣號碼中，希古恩將披起21號，或將9號球衣留給國際米蘭的伊卡迪。

現年31歲的希古恩（Gonzalo Higuaín），因C朗拿度在2018年夏天加盟，使他被祖雲達斯外借，先後效力AC米蘭及車路士半個球季，為兩支球隊分別攻入8球及5球，來季終返回祖雲達斯的懷抱，再與主帥沙利合作。

自C朗拿度去年夏天加盟祖雲達斯以來，希古恩一直被外借。（Getty Images）

雖然希古恩回歸祖雲達斯，但他在球隊的未來成疑，而不少球會如韋斯咸﹑多蒙特及馬體會等球會，對該名阿根廷球員甚有興趣。據意大利傳媒《羅馬體育報》的消息指出，羅馬或成希古恩的新東家，「首都狼」希望以先借後買斷的形式羅致希古恩，在一年或第3次被「斑馬兵團」外借。

希古恩效力祖雲達斯期間，兩度奪得意甲錦標。（Getty Images）

今夏焦點轉會（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

祖雲達斯在周日（21日）開展他們的亞洲之旅，希古恩聯同C朗拿度﹑新兵拉比奧特及迪歷特亦在大軍名單中。祖雲達斯公布的球衣號碼中，希古恩將披21號球衣，而非他被外借前的9號球衣，更添他離隊的可能性。外界盛傳祖雲達斯特意騰出9號球衣，因有意羅致國米的前鋒伊卡迪。