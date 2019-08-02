【歐霸】球迷扔煙花入場炸傷球證　羅馬尼亞主隊靠互射12碼晉級

歐霸盃外圍賽次圈次回合，羅馬尼亞的基亞奧華大學主場對匈牙利的布達佩斯捍衛者，要鬥到加時，怎料完加時前球員衝突，引發球迷扔煙花入場。 煙花在球證亨特旁爆炸，幸好他無大礙。球賽暫停約半小時後，由第四裁判入場頂替受傷的球證執法，最終主隊基亞奧華靠互射12碼勝出晉級，而捍衛者賽後發聲明抗議，指球賽理應腰斬。

在歐洲時間昨晚（8月1日）的歐霸盃外圍賽次圈次回合，羅馬尼亞的基亞奧華大學（Universitatea Craiova）主場對匈牙利的布達佩斯捍衛者（Honved），兩隊首回合互交白卷，次回合法定時間亦踢成0：0，比賽進入加時。

北愛爾蘭球證亨特受傷，等待治理。（Twitter圖片）

完加時前，雙方仍未有入球，但發生球員衝突，他們在禁區內及底線互相推撞，40歲的北愛爾蘭球證亨特（Arnold Hunter）馬上阻止，希望分開兩隊的球員。突然間，亨特不遠處發生小爆炸，草地上冒出白煙，他掩頭跪下，相信是看台上的球迷扔煙花入場，擊中球證。

比賽暫停，救護車一度入場，但亨特沒有大礙，不用上救護車。他跟歐洲足協的代表以及兩支球隊商量過後，在事發約35分鐘後宣布球賽重開，但由第四裁判頂替他入場執法。最後，兩隊踢完加時仍然0：0。

疑似煙花在球證亨特身邊發生小爆炸。（Twitter圖片）

在互射12碼，主隊基亞奧華3射全中，相反客軍捍衛者4射僅一中，射入的是曾效利物浦的法國前鋒尼哥，最終基亞奧華以3：1勝出，晉級第3圈。捍衛者賽後發表聲明，認為球賽不應重開，理應腰斬，他們在聲明中指：「在比賽的最後階段，這種做法置球證及我們的球員於危機之中，我們球會是不能接受的。」

另外，同日較值得留意的歐霸盃賽事，英超的狼隊作客以4：1大勝十字軍，兩回合以6：1晉級。至於西甲的愛斯賓奴就作客以3：1贏冰島的史達蘭，總比數以7：1贏波；中國球員武磊在65分鐘後備上陣，沒有入球。

事發片段：