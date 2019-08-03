【J-League】遠藤保仁創日本球員上陣紀錄　39歲未言休盼回國家隊

日本波衫癡，你有幾多件遠藤保仁波衫？ 這位日本一代中場於昨晚（2日）日職聯（J-League）獨腳戲，為大阪飛腳後備上陣，達成1000場正式賽事上陣紀錄。可惜美中不足，球隊領先兩球下，被主隊神戶勝利船逼和2：2。 雖然已經39歲，遠藤仍有目標要追逐，「我仍想代表日本隊」。而下一個紀錄就在不遠處，只要在聯賽上陣多11場，將成為歷來日職聯上陣最多球員。

遠藤在下半場19分鐘入替，可惜球隊在未能守住勝果，被勝利船追和，包括恩尼斯達12碼宴客後補射追近紀錄。遠藤賽後稱遠成紀錄感到興奮，更無意引退。

遠藤保仁自2001年效力大阪飛腳，達成1000場正式賽事紀錄。（網上圖片）

遠藤已39歲，出道22年，近年已非球隊正選，2015年後已未再入選國家隊。不過，老將心火仍未熄滅。他稱去年希望代表日本出戰俄羅斯世界盃，對未來仍未放棄，「只要不退役，我仍想代表日本，或許森保監督仍在留意我。我不會自行關上大門。」

一代中場創紀錄，日職聯集合遠藤出道以來的照片，包括遠藤1998年出道效力橫濱飛翼的相片 。（J-League官網）

這千場賽事之中，包括621場日職聯、72場聯賽盃、58場亞冠盃等，152次日本國家隊賽事亦保持日本隊「喼帽」紀錄。而本季日職聯尚有13場，遠藤保仁只要上陣多11場，便可打破日職聯上陣紀錄，看來只是時間問題。現時紀錄由去季末退役的門將楢崎正剛保持，合共上陣631場。

遠藤保仁近年足球生涯回顧（按圖放大）：