【J League．有片】恩尼斯達妙射奠勝　芬克掌神戶勝利船首仗報捷

今季曾在主場9連敗的神戶勝利船，由德國名將芬克（Thorsten Fink）接手後首戰聯賽，作客榜首的FC東京，結果「小白」恩尼斯達一箭定江山，打破FC東京在主場不敗身。

暫列日職聯榜首的FC東京，今季主場表現強頑，開季8連勝，陣中的「日本美斯」久保建英來季加盟西甲勁旅皇家馬德里，是以他今仗未列入大軍名單；FC東京在官網發布久保建英的特別版產品，下周一（17日）正式發售。

FC東京為久保建英推出T恤﹑鎖匙扣及水杯等產品，向「日本美斯」致謝。（FC東京官方網站截圖）

神戶勝利船上周日（9日）宣布委任前德國名將芬克接替吉田孝行成為主帥，芬克今日首次領軍出戰聯賽，派出「小白」恩尼斯達任隊長，配合大衛韋拿及威靈頓路爾斯正選上陣。雙方上半場互有攻守，FC東京的巴西前鋒迪亞高奧利華拉（Diego Oliveira）頭槌攻門頂高，矢島輝一的勁射同樣無功而還；神戶的小川慶治朗面對空門起腳中楣，兩軍上半場互無紀錄。

前德國名將芬克今仗首場帶領神戶出戰便取得勝仗。（神戶勝利船官方Twitter截圖）

恩尼斯達與大衛韋拿在今仗正選出戰。（神戶勝利船官方Twitter截圖）

下半場開賽4分鐘，神戶的西大伍在右路傳中，伏兵遠柱的恩尼斯達控定皮球，巧妙地以右腳熨射近柱，FC東京門將林彰洋欲救無從，小白射入今季首個入球，助神戶打破僵局。落後一球的FC東京不敢怠慢，神戶門將金承奎在後場一次誤傳，矢島輝一截得皮球並推前起腳，金承奎以腳擋出攻門；橋本拳人末段的頭槌攻門中柱彈出，結果神戶力保勝果，以一球擊敗FC東京，終止FC東京的主場連勝走勢。

神戶眾將在獲勝後，在更衣室慶祝留念。（神戶勝利船官方Twitter截圖）

恩尼斯達建功後，一眾球員上前與他慶祝。（神戶勝利船官方Twitter截圖）

恩尼斯達在下半場早段妙射破網，攻入今季首個入球。（神戶勝利船官方Twitter截圖）

曾在德甲執教恩高斯達特、漢堡及奧地利維也納迅速的芬克，首場帶領神戶勝利船便旗開得勝，在聯賽3場不敗後，升上聯賽榜11位。該名新主帥在完場哨子聲一響時，緊緊擁抱入球功臣恩尼斯達，賽後更率領球員，向前赴東京的作客球迷致謝。

作客擊敗FC東京後，主帥芬克與眾將一同答謝在場支持的球迷。（神戶勝利船官方Twitter截圖）