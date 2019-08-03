【英超】曼聯深夜對AC米蘭免費直播　盧卡古洩露球隊訓練數據

曼聯會在香港時間今晚深夜出戰國冠盃對AC米蘭，無綫85台免費直播。在比賽前，前鋒盧卡古於網上公開隊內速度數據，其後刪除。 盧卡古身形魁梧，甚至說得上有點笨重，但他在社交網站大反擊，貼出一份曼聯內部訓練的數據，見到盧卡古的最高速度在全隊排次席，僅在達洛治之後。不過，盧卡古在證明自己速度快的同時，有位曼聯隊友就無辜「中槍」遭到嘲笑，當然是跑得最慢的那位，想不到那人原來是勞基梳爾。

盛傳離隊的盧卡古在Twitter上發布了一段片，內容為一份曼聯在7月10日內部訓練的數據統計，顯示所有球員的最高速度排名。盧卡古可以造出每小時36.25公里的最高速度，排在時速36.43公里葡萄牙後衛達洛治之後，為全隊第二快的球員。盧卡古還在Twitter留言「沒有速度」並附上幾個笑喊的表情符號，反擊那些批評他跑得慢的人。

盧卡古為了證明自己速度不慢，在網上公開了球隊訓練時的數據。（網上片段截圖）

曼聯球員速度排名（資料來源自盧卡古自爆）：

+ 20 + 19 + 18

從盧卡古披露的隊內數據，見到勞基梳爾的速度最慢。（網上片段截圖）

盧卡古這段片引來其他曼聯隊友的回應，包括西班牙中場桑馬達，他在Twitter上表示：「多謝你，終於能夠向全世界證明，我比勞基梳爾跑得快。」盧卡古再用笑喊的表情符號回應一個字：「梳（Shawryyyy）。」據他片段中的資料，桑馬達時速31.79公里，全隊排尾二，而梳爾只得時速31.03公里墊底。梳爾其後亦有回覆，他解釋教練團隊當時只叫他出7成力去跑。

桑馬達及勞基梳爾都有回應。（Twitter截圖）

盧卡古公開曼聯球員訓練數據的片段：

In case you missed it... Romelu Lukaku leaked Man Utd’s player speed stats to prove he’s not slow 👀



(The tweet has since been deleted)#MUFCpic.twitter.com/EQno2cUZrm — GiveMeSport Football (@GMS__Football) August 2, 2019

可能盧卡古事後覺得冒犯了隊友，或者醒覺自己洩露了球會機密，所以他已經從社交網站上刪去片段。可過，廣大網民已經將片段「backup」了。由於數據基於7月10日的操練，所以遲歸隊或受傷的阿歷斯山齊士、費特洛迪古斯都沒有紀錄，另外也沒有門將球員的速度。

蘇斯克查表示普巴受背傷影響，不會上陣對AC米蘭。（Getty Images）

曼聯在香港時間今晚深夜12時半出戰最後一場季前賽，在卡迪夫千禧球場踢國冠盃對AC米蘭，中場保羅普巴缺陣。有英媒稱普巴缺陣令隊友驚訝，但據領隊蘇斯克查透露，普巴是因傷避戰，但料可在下周傷癒，無礙英超比賽。

蘇斯克查說：「在今日（星期五）的訓練課完結前，保羅背部痙攣。他在上周已有同樣問題，當時他缺席了在挪威的訓練，但我認為他可以在下周復出。」蘇帥補充，門將祖爾彭利拿上周背部受傷，已經復操；盧卡古、阿歷斯山齊士及達美安亦留在曼市作恢復訓練；至於艾歷拜利則要養傷到聖誕。

英超頭5輪賽程（按圖放大）：

+ 16 + 15 + 14

今夏轉會窗主要交易（按圖放大）：