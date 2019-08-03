【東京奧運】中國女排資格賽首戰勝捷克　女星鞏俐入場「做功課」

中國女排在寧波北侖出戰東京奧運資格賽，她們昨日在B場首戰以3：0擊敗捷克，先拔頭籌。今場的焦點說不定在場邊，將於電影《中國女排》飾演郎平的女星鞏俐入場觀看，不斷記低郎平督師時的表情動作，十分認真。

中國女排昨日（8月2日）首戰面對同組最實力最弱的捷克，首局贏得算輕鬆，張常寧頻頻得手，首局個人得9分，不斷拉開差距，先勝25：18。第二局戰情緊湊，捷克鬥志頑強，中國女排一直未能拋開比數，捷克更曾追至23：24，幸袁心玥得分，助中國以25：23取得2：0的優勢。

中國的顏妮網前扣殺。（視覺中國）

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第三局初段中國失準，捷克領先，戰至中段，才在15：14時反超，並且拉開比數，最後由朱婷一槌定音致勝，贏25：19，直落三盤擊敗對手，在東京奧運資格賽先拔頭籌。朱婷得最隊最高的14分，袁心玥及張常寧各得11分。中國今晚將對德國，明日則鬥土耳其，如果取得小組首名的話，即可晉身明年奧運。

中國主教練郎平在場邊七情上臉。（視覺中國）

中國女排主教練郎平滿意球隊在首局及第三局的發揮，但對中國在第二局的表現則有微言，她說：「第二局發球、一傳有問題，但是隊員也一直在場上調整。」郎平認為這是第一場比賽，球員想表現得更進取，造成失誤過多，她提醒：「要立足於自己，減少不必要的失誤。」

今場另一個焦點在場外，影星鞏俐入場觀賽，但相信她看的並非女排比賽，而是主帥郎平在場邊督師的一舉一動。她將會在陳可辛的電影《中國女排》飾演郎平一角，所以她入場「做功課」，觀察郎平的神情舉止。除了今場比賽，鞏俐在日前的女排訓練中亦有入場，旁觀郎平的習慣舉動，十分專業。

鞏俐低調入場觀看比賽，觀察及記錄郎平的神情舉止，十分專業。（視覺中國）

鞏俐接拍電影《中國女排》，將會飾演郎平。（視覺中國/資料圖片）

中國對捷克精華片段：