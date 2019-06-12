【世界女排聯賽．江門站】中國女排橫掃波蘭　朱婷：打好每一場

2019年世界女排聯賽中國江門站於周二晚（11日）展開第一輪賽事。中國女排憑較主動的進攻及具針對性的戰術，以直落三局輕取波蘭，錄得8連勝。其中朱婷獨得隊中最高的13分，成賽事焦點。她賽後指期望能打好每一場球賽。

中國女排甫開局即盡顯其爭勝心，一口氣領先11：4，令波蘭女排立即請求暫停止血。但波蘭未能在暫停後調整過來，加上中國的姚迪和李盈瑩在防守和發球均有出色表現，助中國以25：12先取下第一局。

世界女排聯賽中國江門站第一輪賽事，中國女排以直落3：0擊敗波蘭，取得8連勝。（視覺中國）

波蘭曾嘗試於第二局反撲，在局中換入不同球員，企圖令中國難以適應，但中國未受對方的戰術影響，波蘭仍以18：25再輸一局。

中國女排龔翔宇（9號）施展網前扣殺。（視覺中國）

波蘭在第三局許勝不許敗。此時中國竟在壓力較小的情況下自亂陣腳，波蘭一度追近至13：14。中國主教練郎平及時換入丁霞及曾春蕾為球隊止血。這兩名大賽經驗豐富的球員上場後隨即拉開6分差距，穩住軍心。中國最終有驚無險地以25：22再取一局，以局數3：0取下江門站第一場勝仗。

中國女排隊長朱婷發球；朱婷指陣由年輕球員表現不錯，希望繼續打好未來每一場比賽。（視覺中國）

賽後中國主教練朗平指整場比賽都按照她們的節奏來進行。球員的攔網出色和成功牽制對方的主力球員斯馬澤克是致勝關鍵。雖然郎平指比賽節奏符合預期，但她認為球員間的配合仍有進步空間。她解釋：「一場比賽包含很多內容，不是滿意兩個字就能概括。」郎平更指仍然要透過比賽來發現中國的不足，例如攻守轉換和1號位的防守穩定性等。

中國女排主教練郎平指，仍要通過比賽來尋找球隊不足之處，例如防守穩定性有改善空間。（視覺中國）

在今場賽事取得全隊最高的13分的朱婷亦讚揚隊友表現不錯，贏下比賽也是值得高興的事。但她認為：「比賽中沒有最高，沒有最強。」她寄望球隊能延續這場球賽的好表現，繼績打好未來每一場球賽。

中國將於周三晚（12日）迎戰土耳其，力爭九連勝。中國曾於上月的瑞士精英賽向土耳其稱臣，這場次輪賽事可說是中國的復仇戰。