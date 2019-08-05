【單車】富美指復原進度超預期　憶述意外發生　目標下年環法復出

一個小動作而「炒車」，足以令英國單車好手富美（Chris Froome）未能出席今屆環法，只能看隊友貝勞（Egan Bernal）站上頒獎台的最高台階。

富美6月為Critérium du Dauphiné備戰時因為擤鼻導致炒車，頸骨、股骨、手肘、腰及肋骨骨折，令他錯過了今年還法。贏得4屆環法的他現時每日做3至4小時物理治療，早前於社交網站上載自己單腳復操的片段。「我想現在我能說復原進度比預期好，」富美說：「主刀的醫生跟我說會完全復原，那就是我想聽到的話，自此之後一切都是正面的，我很慶幸自己沒有受到更重的傷。」

富美今年因傷無緣環法。（路透社）

富美指自己目標「踏上2020年的起步線」，明年環法「是自己最大的動力」。富美去年環法最大競爭對手正是自己的隊友、去年冠軍謝連湯馬士（Geraint Thomas），湯馬士今年亦輸了給隊友貝勞，可想而知Team Ineos（前名Team Sky）內的競爭比環法本身更激烈。

Team Ineos隊內競爭極大。（Getty Images）

不過，相比隊內競爭，炒車令到他經歷了艱苦的一年。回想起意外發生後，富美說：「我躺在地上，跟訓練員說得第一件事就是我能否繼續騎下去，及有沒有可能參加環法，他們很快就已經跟我說不可能，而且叫我繼續躺在地上。」

富美將目標定為明年環法。（Getty Images）

捱過傷患，另贏得兩次環西及一次環意的富美，感謝車迷及醫護人員的支持及幫助，令他想盡快重返路上，為下一屆賽事作好準備，爭取第5次環法冠軍，追上恩基蒂（Jacques Anquetil）、莫克斯（Eddy Merckx）、恩勞（Bernard Hinault）及安杜蘭（Miguel Indurain）等名將。