【單車】環波蘭賽第3站發生致命意外　22歲比利時新星撞車亡

環波蘭單車賽發生致命意外，比利時新星林比治特（Bjorg Lambrecht）撞車重創，送院急救，接受手術時逝世，終年22歲。

在當地時間昨日（8月5日）的環波蘭單車賽第3站，22歲的林比治特在比賽中發生意外，撞向路邊的水泥坑渠。賽事總監蘭治（Czeslaw Lang）說：「事發地點並非高速的下坡路，馬路又直又闊。他有一剎那的猶豫，衝出了瀝青公路，悲劇就發生了。」第3站由Chorzów到Zabrze，賽道全長150.5公里，主要是平路。

林比治特在昨日的環波蘭單車賽第3站意外身亡。（Twitter圖片）

根據賽會的網上的公布，林比治特在比賽的第48公里發生意外，身上7處受傷，緊急送院。賽會醫生韋利斯基（Ryszard Wisniewski）講述救治林比治特的情況，他說：「我們不知道他出意外的原因，那裏是一條平路。事發後，我們馬上幫他做心肺復蘇，更召喚直升機到場。不過，由於他的傷勢太嚴重，直升機不能運他離開。」

韋利斯基續說：「我們在現場做了一些急救，之後由救護車送院。在送院途中，一直有急救，但在醫院接受手術時，他不幸身亡。」林比治特被送到位於Rybnik的醫院，離事發地約30公里。大會賽後公布林比治特的死訊，其車隊Lotto Soudal亦在網上證實這個悲痛的消息。

各界反應：

林比治特終年22歲，英年早逝。（Twitter圖片）

林比治特被視為比利時單車壇的新星，今年才是第二季參與頂級職業賽事。他在2017年的「列日–巴斯托涅–列日」賽的U23贏得冠軍，並在去年的U23世界錦標賽得到亞軍。在今屆環波蘭賽，林比治特首站成績排26位，上站則排13位。

贏得今站冠軍並在總成績領先的德國車手艾卡文（Pascal Ackermann）賽後表示今次比賽的成績不再重要，「今日（昨日）聽到這宗悲劇，我感到極之傷心。我個人向林比治特的家人朋友以及Lotto Soudal車隊的所有人送上最深切的慰問。」