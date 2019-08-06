【足球趣聞】荷甲球迷放烏雞入場「搞搞震」　球員趕雞後清理雞蛋

周日由荷華高斯對海倫芬的荷甲出現有趣一幕，再隻白毛烏雞走入場中，令球賽暫停，最後要由工作人員捉雞。 為何球場會突然「走雞」？有報道稱，荷華高斯球迷不滿球會上月更換主場名稱，變成一間清潔公司贊助商，所以就在新球季第一場比賽抗議。除了放雞入場外，他們還扔雞蛋入場。

荷甲開「咧」，荷華高斯在主場對海倫芬，大敗0：4完場。比起戰果，比賽期間的小插曲更值得留意。

在周日荷華高斯在主場對海倫芬的荷甲的比賽，有隻烏雞走入球場。（Twitter）

開波3分鐘，有位不速之客在的禁區中出現，在小禁區邊踱步，牠是一隻毛色雪白的烏雞。球證吹停比賽，荷華高斯守衛雲丹貝積斯馬上回防，與門將一起將牠趕出禁區。

面對雲丹貝積斯的追防，烏雞走向右路，打算落底線。雲丹貝積斯迫牠往邊線，此時有名黑衣球會職員趕到，兩人包夾防守，近場邊看球迷紛紛舉機拍照拍片。最後職員出手，雙手捉住那隻雞！他高舉烏雞，以勝利者姿態離開。全場球迷起哄，場邊其他職員都不禁笑了。

荷華高斯球員除了趕雞，還要清理場中的雞蛋。（Twitter）

除了雞之外，球場之後亦出現了一些雞蛋，並非烏雞剛才生的，而是球迷扔入球場的。有報道稱，荷華高斯球迷不滿球會上月更換主場名稱，由Polman變成一間叫Erve Asito的清潔公司贊助商，所以就在新球季第一場比賽抗議。

事發片段：