【單車】環波蘭賽第4站取消成績計分　隊友一同衝線悼比利時新星

周二的環波蘭單車賽第4站，大會宣布取消競賽，不計算名次及分數，賽道亦縮短，悼念在第3站意外離世的比利時單車新星林比治特。

林比治特（Bjorg Lambrecht）在周一的環波蘭單車賽第3站發生意外，送院後於手術期間不治，終年22歲。賽會與裁判及車隊商量後，同意將昨日的第4站賽事變為中立（neutralised）狀態，以悼念逝世的林比治特。第4站將沒有排名成績，亦不會計分，賽道由173公里縮短至133.7公里，並規定領頭車手要將速度維持在時速30至35公里。

林比治特（Bjorg Lambrecht）在周一的環波蘭單車賽第3站發生意外，送院後於手術期間不治，終年22歲。（視覺中國）

有林比治特的隊友賽前情緒激動落淚。（視覺中國）

今站在Jaworzno出發，賽事開始前，現場車迷及車手默哀。車手臂纏黑紗，與林比治特同隊的6位Lotto Soudal車手，排在最前，一同起步。林比治特在第3站踩到48公里出意外，所以當今站踩到48公里時，所有車手停下來，默哀一分鐘後才出發。

Lotto Soudal車手一同起步。（視覺中國）

6位Lotto Soudal車手大部分時間並排領前，到尾段，其他車隊的車手亦曾經領先，但到最後一公里，大家都讓Lotto Soudal車手回到領前位置。在車迷的掌聲下，他們6人抵達終點，穿過一面寫上「Lambrecht 143」的橫額。林比治特在這次比賽的編號是143。

6位Lotto Soudal車手一同衝線。（Twitter）

Lotto Soudal車手脫下頭盔，搭住彼此的肩頭，開始簡單的悼念儀式，其他車隊的車手就停在橫額之後。賽事總監蘭治（Czeslaw Lang）說：「我們都被這宗慘劇震驚，筆墨都難以形容我們此刻的感受。我體會到林比治特家人、隊友以及車壇所有人的感受。林比治特將永留我們的心中，他是一名優秀的單車手及一個好人。」

今日環波蘭單車賽的第5站賽事將回復正常，全場154公里。

在比利時球隊布魯日對基輔戴拿模的歐聯外圍賽前，兩隊球員為林比治特默哀。（Getty Images）

環波蘭賽第4站片段：