【英超】大衛雷斯成第10人先後效力倫敦雙雄　車迷向其餐廳獻負評

大衛雷斯在轉會窗關閉前，「壓線」由車路士加盟同市宿敵阿仙奴，而該名巴西中堅成為歷來第10名球員分別效力該兩支倫敦球隊。 另外，大衛雷斯曾經在2016年表示，當時一旦離開車路士便希望與奧斯爾合作，豈料在3年後此話成真，二人如今在阿仙奴聯手。

林柏特上任車路士主帥後，大衛雷斯（David Luiz）得悉他並不在林柏特的計劃當中，而他早前缺席操練，希望車路士「放人」，結果趕及在英超轉會窗關閉前，「壓線」以800萬英鎊的轉會費加盟同市宿敵兵工廠，並將穿上23號球衣。

大衛雷斯將在阿仙奴披起23號球衣。（Twitter截圖）

英超首輪直播賽程（按圖放大）

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大衛雷斯跟隨安歷卡﹑加拿斯及法比加斯等人的腳步，成為多年來第10名球員，曾經分別效力阿仙奴及車路士兩支倫敦球隊。

其餘9名曾分別效力阿仙奴及車路士的球員（按圖放大）

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雷斯曾獲車路士「破例」續約兩年，但如今卻轉投同市宿敵，使一眾車路士球迷相當氣憤，而球迷們更在Google評論上，向大衛雷斯與韋利安合資的餐廳Babbo送上大量「負評」，以洩他們心頭之恨。車路士球迷更「狠批」雷斯的餐廳服務差及食物中發現頭髮，更有一個以林柏特為名的用戶留言，以過譽的食物暗諷大衛雷斯。

一名以林柏特為名的用戶，在餐廳的質素諷刺大衛雷斯。（Twitter截圖）

另外，大衛雷斯當年在巴西世界盃4強以1：7慘敗予德國，當然是他的慘痛回憶，但他在該仗與奧斯爾結下不解之緣。大衛雷斯曾經在2016年時透露，有意與奧斯爾合作，「該場慘敗無疑是我生涯的低谷，但奧斯爾是唯一一名德國的球員向我道歉，展露他的級數。如果有一天我離開車路士，我希望與奧斯爾合作。」奧斯爾或促成大衛雷斯選擇阿仙奴的主因，而雷斯亦如願以償，與奧斯爾在場上聯手。