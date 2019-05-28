多年在德甲聯賽中，柏林一直只有哈化柏林在頂級聯賽競逐，來季終於出現另一支柏林球隊。柏林聯在德甲升留級附加賽中，次回合主場賽和史特加，以作客入球優惠擊敗史特加，球會史上首次升上德甲，在來季將與哈化柏林合演「柏林打吡」。

在1990年東﹑西德合併後，柏林聯（Berlin Union）一直角逐德國次級聯賽，他們在2000/01球季，曾經以第三級別球隊身份，在德國盃過關斬將殺入決賽，雖然不敵史浩克04屈居亞軍，但亦可參與當年的歐洲足協盃賽事。

柏林聯在2001/02球季曾以德國盃亞軍姿態參加當年的歐洲足協盃。（Getty Images）

柏林聯在主場賽和史特加後，以作客入球優惠取得升班資格。（路透社）

+ 8 + 7 + 6

即使柏林聯曾經亮相歐洲賽事，但他們一直亦與德甲無緣，他們更曾在2004/05球季降落第四級別。不過，柏林聯近10年在德乙站穩陣腳，曾經在10月戰海登咸（Heidenheim）的一仗，最後一擊由門將基爾域斯助攻頭槌建功，為球隊取得寶貴的1分，結果今季以第3位完成聯賽，與德甲16位的史特加演升留級附加賽。

柏林聯在附加賽首回合作客2：2逼和史特加。（視覺中國）

卻奧斯胞弟菲歷斯卻奧斯（Felix Kroos）效力的柏林聯，在附加賽首回合作客史特加打成2：2，今仗重返主場戰次回合。史特加今仗當然希望收復失地，全場佔6成的控球率，加上由馬里奧高美斯領銜的前線，全場製造13次攻門，可惜亦未能攻破主隊的大門，柏林聯在下半場中段兩度中柱，亦未能改寫紀錄，結果雙方互交白卷，柏林聯以作客入球優惠擊敗史特加，球會史上首次躋身德國頂級聯賽。

史特加雖有前德國國腳馬里奧高美斯坐鎮，惜球隊未能逃離降班厄運。（路透社）

當球賽哨子聲響起時，全場的柏林聯球迷欣喜若狂，更衝進球場內與愛隊一眾的職球員慶祝，而主帥費沙（Urs Fischer）亦被球員潑啤酒，場面相當愉快。柏林聯創會多年，終嘗德甲的滋味，來季將與哈化柏林合演「柏林打吡」，而柏林亦成為來季德甲唯一一個擁兩支球隊角逐的城市。

史特加擁有馬里奧高美斯、艾奧高、畢斯杜巴、碧克、薛拿等前德國國腳，加上去年助法國奪世界盃的後衛班捷文柏華特，名氣雖響仍然難逃降班。



見證愛隊升班而興奮不已的柏林聯球迷，一同衝進球場內慶祝。（視覺中國）

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