【足球】伊朗女球迷入場再遇阻滯　亞洲一哥或遭踢出世界盃

香港在世界盃外圍賽中同組的對手伊朗，近38年來都嚴禁當地女性進入球場觀看足球賽，直至去年才偶爾解禁，讓極少數伊朗女士入場。 早前有消息指，在國際足協多次施壓下，伊朗積極準備讓當地女性在10月10日主場舉行的世盃外「有限度」入場，惟伊朗司法部長昨日（8日）強硬回應，足球代表隊或面臨FIFA制裁。

國際足協主席恩芬天奴自去年起，多次要求伊朗正視當地女性進入足球場觀看球賽的權利，頻頻施壓之下，早前伊朗足總終回應，稱同意讓伊朗女性入場，但要待政府首肯。

伊朗在去年的世界盃、及之後兩場國際友誼賽，曾讓少數女性入場觀賽，但被批評是「公關技倆」。（Getty Images）

不過伊朗保守勢力強大，政府中人亦各有不同想法，司法部部長蒙達施利（Mohammad Montazeri）昨日就以強硬措辭回應，直言：「女人能否入場看球，根本與FIFA無關！」他又指，國際足協根本「不關心伊朗女人能否享受球賽」，認為這世界足球最高管治機關有其他目的：「FIFA如此堅持讓女人進入球場，去看男性球員比賽，反映敵對勢力正在滲透伊朗。」

伊朗司法部長蒙達施利在回應國際足協要求時，措辭強硬。（Fars News Agency）

10月10日首場主場成死線 FIFA或制裁伊朗



國際足協曾向伊朗設下7月15日的「死線」，要求伊朗在讓當地女性入場觀賽方面有「實則行動」，但未獲具體回應。近日傳出FIFA再設死線，要求伊朗在10月10日對柬埔寨的第一場世盃外主場賽事，讓伊朗女性入場，日前亦有報道指，伊朗正在首都德黑蘭的阿薩迪球場測試女性進場及離場路線，亦計劃撥出10%門票讓當地女性自由購票入場，本來甚為樂觀，但蒙達施利公開反擊後，一切又蒙上陰影。

儘管國際足協未有明言伊朗若未能讓女性入場觀看世界盃外圍賽，會有何罰則，但普遍認為FIFA會就此作制裁，最嚴重可被取消世界盃外圍賽參賽資格，甚至頒下國際賽禁令。若伊朗最終未能回應FIFA要求而受罰，同處世界盃亞洲區外圍賽C組的香港，亦有機會受影響。

伊朗的世界排名目前在亞洲位列第一，近6屆世界盃4次打入決賽周，亦出產不少球星，圖為前鋒阿斯蒙。（Getty Images）

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