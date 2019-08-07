【足球】伊朗女球迷爭取多年見曙光　10月世盃外或可購票入場

世界盃亞洲區外圍賽第二圈下月展開，香港身處的C組有「亞洲一哥」伊朗，這支勁旅足球水平在亞洲首屈一指，但在國內一向有不明文規定，禁止女性自由進入球場觀賽，即使去年開始間中解禁，亦只有極少數女性受惠。 國際足協希望伊朗在10月10日首場世界盃外圍賽主場賽事開始，讓女性入場支持國家隊，若未能成事，或會向伊朗足協實行制裁。伊朗終在上月開始積極測試，讓女性在10月主場對柬埔寨購票入場，但仍是「有限度的自由」。

去年6月的俄羅斯世界盃分組賽，伊朗一破38年禁令，讓當地女性進入國內球場觀看伊朗對西班牙的賽事直播。及後，極少量伊朗女性獲准入場觀看賽事，同年10月，當局讓100名女性進入首都德黑蘭的艾薩迪球場，觀看伊朗對玻利維亞的國際友誼賽，當中大部份為球員家屬；到去年亞冠盃決賽次回合，伊朗勁旅柏斯波利斯主場對鹿島鹿角，再有數百名女性獲准入場。不過無論是100人或數百人，都只佔阿薩迪球場10萬座位中不足1%，加上今年6月伊朗友賽敘利亞，有持票女球迷遭拒入場之餘更遭暴力對待，維權組織認為容許少量獲選女性入場只是「做Show」。

2019年的亞冠盃外圍賽決賽，數百名伊朗女球迷獲准入場，觀看柏斯波利斯對鹿島鹿角的次回合賽事。（圖片來源：亞洲足協）

國際足協促伊朗解禁 主場對柬埔寨成死線



國際足協主席恩芬天奴一直促請伊朗「解禁」，正式讓女性自由入場，尤其首場2022世界盃亞洲區外圍賽9月就會上演，伊朗的第一場世盃外主場賽事亦會在10月10日舉行，國際足協期望屆時女性可入場觀賽，上月18日，FIFA稱伊朗足總原則上支持解禁，惟仍需政府批准。

包括《Radio Farda》在內的多間媒體指出， 10月10日主場對柬埔寨的世界盃外圍賽是FIFA對伊朗設下的限期，若屆時未有進展，國際足協或會禁止伊朗參加國際賽。伊朗法務部副部長La'ya Joneydi則向伊朗國營通訊社ILNA稱，由總統魯哈尼領導的政府支持女性可入場睇波，「但仍需政府內各部門合作推動」。

位於伊朗首都德黑蘭的阿薩迪球場，名字象徵自由，但10萬個座位卻難有女球迷容身處。（Tasnim News Agency）

當地傳媒透露，伊朗飽受國際壓力下，上月底開始在國家隊、球會柏斯波利斯及伊斯迪格拿的主場阿薩迪球場，測試如何讓女性安全進入及離開球場，包括獨立閘口、獨立入場及離場路線、女性專用看台等，以免她們受騷擾，政府暫時對測試成果感樂觀。報道同時指出，有別於過往只讓球員家屬、或女足球員等「獲選」女性入場觀賽，伊朗考慮撥出10%門票，供當地女性透過網上售票系統等渠道自由購票入場。但這「有限自由」並非人人買帳，一向極力爭取女性入場權利的組織OpenStadium直言，當局暫時只考慮「讓」女性入場觀看10月單場國家隊比賽，但仍不批准女球迷觀看聯賽，根本並非真正撤回禁令；但亦有爭取入場多年的女球迷接受「袋住先」，認為難以一步登天。

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外地女球迷順利入場 伊朗女生為睇波需冒被捕風險



伊朗曾經相當西化、開放，但自1979年伊斯蘭革命後實行政教合一，在嚴守伊斯蘭教義下，女性往往成為壓迫對象，在1981年以後，女性就遭禁止進入足球場。多年來，不少女球迷為入場支持愛隊，不惜挺而走險喬裝成男子，但常有人闖關失敗，甚至因而被捕。2018年3月柏斯波利斯對艾斯迪格拿的德黑蘭打吡戰，就有35名女球迷因嘗試入場被捕，正是這事件引起恩芬天奴注意而對伊朗施壓。



諷刺的是，大多外地女球迷都可順利入場觀賽，2017年9月伊朗在世界盃外圍賽主場對敘利亞，敘利亞女球迷只要出示護照及門票即可入場，而持票的伊朗女球迷就被拒諸門外，有女球迷賽後在Twitter表示遭警衛奪去門票、更被拍下照片及影片，有較幸運的女球迷道：「我遇上的警衛也為伊朗女性未能遁正途入場感傷心，最後叫我拿敘利亞國旗進場。」