【花式溜冰】羽生結弦名字被中國人註冊商標　所屬日企懵然不知？

向來對知識產權和商標註冊十分注重的日本竟然百密一疏！？內地粉絲發現日本溜冰王子羽生結弦，其名字近日被中國企業申請商標註冊，而事前未向日方作任何申請或通報，要待內地粉絲揭發才「如夢初醒」知悉事件。

羽生結弦所屬的全日本航空公司（All Nippon Airways）接受訪問時指，他們已經知情，並感謝向該機構通報的一眾羽生迷。ANA指，涉及「羽生結弦」這名字的商標申請共有7宗，其中5宗已被駁回。ANA將會努力保護羽生結弦的知識產權。

中國商人強行註冊羽生結弦的名字作商標，令羽生在日本所屬的公司也防不勝防。（Getty Images）

從圖片可見，5月16日和5月20日，已有兩間中國企業提出申請，假如申請通過，「羽生結弦」的名字有可能在皮革產品上出現。（網上圖片）

早前有中國冰迷發現「羽生結弦」的名字在國內正被申請註冊，於是透過微博告知日方，並上傳了中國國家知識產權局的商標數據庫截圖。從羽生結弦的粉絲公開的圖片所見，在今年5月16日和5月20日，已有兩間中國企業提出申請，假如申請通過，「羽生結弦」的名字有可能在中國的皮革產品上出現，但這些貨品和羽生本人完全無關。

羽生結弦為兩屆冬奧花樣滑冰冠軍。（Getty Images）

不過，日本羽生迷對ANA今次時事件懵然不知感到意外，因為日本機構本來對知識產權十分重視，早應該留意中國國內情況。有指中國企業本來想將「羽生結弦」名字改變字體然後申請註冊為商標以作牟利之用。

羽生結弦近年比賽英姿（按圖放大）