【英超】史達寧連中三元　曼城首仗作客5球大破韋斯咸

衛冕的曼城在新一季英超「開咧戰」憑史達寧連中三元，以5球大破韋斯咸，旗開得勝。英超今季初次起用的VAR成為是夜「主角」，多次出動，更指出史達寧的肩膊越位。

曼城首仗造訪韋斯咸，主帥哥迪奧拿先收起阿古路及貝拿度施華等人，派出馬列斯、史達寧及加比爾捷西斯掛帥，戰畢今季便離隊的大衛施華，加上新加盟的洛迪卡斯簡迪，一同正選上陣。韋斯咸方面，新兵施巴斯坦賀拿（Sébastian Haller）任單箭頭，韋舒亞伙拍菲臘比安達臣合組中場線。

兩軍今仗正選新兵（按圖放大）：

曼城翼鋒馬列斯在上半場表現活躍，開賽早段曾帶入大位起腳，可惜被門將法比安斯基撲出；他及後策動攻勢，在禁區內回傳予隊長大衛施華禁區頂施射，僅僅柱邊出界。這名阿爾及利亞國腳再度威脅韋斯咸大門，騙過敵衛在禁區內施射，但射中網側。曼城久攻之下終於打破悶局，馬列斯直線傳給基爾獲加快放地波傳中，伏兵門前的加比爾捷西斯快腳門前篤入，在25分鐘先開紀錄。迪布尼及捷西斯在上半場後段埋門，但被法比安斯基化險為夷，曼城半場領先一球。

加比爾捷西斯門前快腳篤入，在上半場先開紀錄。（路透社）

易邊後，曼城以純熟的小組入滲撕破韋斯咸防線，奇雲迪布尼在中路突破後橫傳予史達寧，輕鬆左腳射入成2：0。「藍月亮」及後再以一次漂亮組織攻破「鎚仔幫」大門，史達寧傳中予加比爾捷西斯撞射入網，但翻看VAR後發現史達寧肩膊越位，入球被判無效。這是VAR今季首次「登場」。

史達寧之後再度衝擊韋斯咸防線，馬列斯妙傳予突破越位陷阱的史達寧，後者挑射笠過法比安斯基入網，但入球又有越位嫌疑，VAR再次出動，韋斯咸法比安巴貝拿包越位，入球有效，曼城於75分鐘領先至3球。

VAR在英超首度登場，並指出史達寧肩膊越位。（路透社）

史達寧在首仗聯賽連中三元，協助球隊作客大勝。（路透社）

VAR今仗「老是常出現」，曼城在末段博得12碼，後備入替的阿古路操刀宴客，但球證查看VAR，法比安斯基在撲救時離開白界線違規，所以阿古路得到重射機會，並一射中鵠。史達寧在補時階段近射入網，今季首戰連中三元，結果曼城作客以5：0大破韋斯咸。

阿古路雖然首次操刀宴客，但重射未有再次失手。（路透社）

法比安斯基撲12碼時離開白界線，使阿古路得到重射機會。（路透社）

英超首輪直播賽程（按圖放大）