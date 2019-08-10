【法甲】摩納哥門將「屙蛋」出洋相　揭幕戰主場3球不敵里昂

法甲揭幕戰由摩納哥主場迎戰里昂，而主隊的法比加斯在首場便獲「開門紅」，球證在上半場翻查VAR後，改判以紅牌驅逐法比加斯出場。里昂主將迪比一記遠射攻破摩納哥門將的「大細龍門」，結果以3球淨勝摩納哥，在今季聯賽打響頭炮。

法甲揭幕戰由上季季軍的里昂作客僅僅成功護級的摩納哥，作客的里昂在開賽5分鐘便先開紀錄，穆沙迪比利（Moussa Dembele）接應角球搶點頭槌破網，落後一球的摩納哥更在30分鐘打少一人，回防的法比加斯踩中里奧杜布斯（Leo Duobis）的小腿，球證原先向他出示黃牌，但及後在翻查VAR後，改判紅牌將他驅逐離場，法比加斯對球證的判決大為不滿，不斷向球證投訴但亦無補於事，吃下他在法甲的第一面紅牌。

球證在翻查VAR後，向法比加斯出示紅牌。（視覺中國）

法比加斯領紅逐格睇（按圖放大）

打少一人的摩納哥，在6分鐘後更雪上加霜，迪比在離門近35碼突然施放冷箭，新加盟的摩納哥門將勒孔特（Benjamin Lecomte）卻出洋相，被射破「大細龍門」失手。盧卡斯杜沙特（Lucas Tousart）在80分鐘接應泰亞高文迪斯的橫傳，撞射破網，結果以3球淨勝主場的摩納哥，新一季旗開得勝。

迪比在上半場離門轟入遠射，協助球隊擴大領先紀錄。（視覺中國）

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