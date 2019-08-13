【英超】利物浦門將艾利臣養傷數周　簽「英冠貨」應急

利物浦門將艾利臣比加在聯賽揭幕戰對諾域治時小腿受傷，主帥高普在利物浦官網證實該巴西門將須休戰數星期。 世界不像你預期，「紅軍」今季交易最頻繁位置竟是龍門。賣走米洛列特，免費簽入阿祖安卡斯迪路之後，高普證實將會免費簽入老將朗拿根，作為第三門將。 那麼，卡利奧斯呢？原來有數個原因，不能召回該外借比錫達斯的德國門將。

艾利臣在諾域治一役受傷，要由阿祖安後備上陣。高普表示艾利臣的傷勢不太樂觀，需要休養一陣子，「我不想斷定他要休息多久，但超級盃一定缺陣，肯定要休息數周」。他反駁外界指艾利臣要休養6周，認為艾利臣的職業生涯上傷患不多，要留意他的康復進展。

艾利臣在諾域治一仗未受碰撞下受傷，暫時需要休息數星期。（Getty Images）

星期四凌晨，利物浦將赴土耳其比錫達斯主場舉行的歐洲超級盃對車路士。高普指阿祖安料正選上陣，後備門將或是大傷初癒的愛爾蘭小國腳基利靴（Caoimhin KELLEHER）。高普指基利靴剛剛復操，尚需操練一段時間。故此，利物浦將向季前隨隊備戰的朗拿根提供一紙短約，解燃眉之急。

朗拿根從未於英超上陣，今回短約加盟紅軍，會否創下職業生涯高峰？（Getty Images）

朗拿根現年35歲，曾入選英格蘭小國腳，效力過普雷斯頓、保頓等，但多年來都在英冠上陣，生涯未嘗英超滋味。他去季加盟英冠米杜士堡，被借至英甲羅奇代爾上陣7場聯賽，季末未有續約，現為自由身。

高普手上只有兩位門將可用，其中基利靴更是新傷初癒，狀態未足，唯有急謀對策。（Getty Images）

寧願招攬「英冠貨」，也不召回卡利奧斯，皆因從合約規例到現况都不可能。據利物浦當地報章《迴聲報》指，卡利奧斯外借比錫達斯兩季，不設召回條款。且卡利奧斯與比錫達斯有借用合約，英超賽會規定轉會窗關閉後，球會不能登記有合約在身的球員。

艾利臣（左）正選門將之位無可動搖， 卡利奧斯（右）在土耳其另謀出路。（Getty Images）

超級盃在比錫達斯球場舉行，未算最巧合，更巧合卡利奧斯近來在熱身賽亦拉傷小腿，正在療傷。就算條例上可以重召，亦無法解「紅軍」燃眉之急。其實，卡利奧斯在外借首季已成為比軍正選，經歷前季歐聯決賽犯大錯後算是「重獲新生」。際遇較熱身賽犯錯，又「走得不合時」的米洛列特要好得多。