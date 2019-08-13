【美職聯】莫耶斯或成碧咸新球會首位主帥　「這是個有趣的計劃」

前曼聯主帥莫耶斯（David Moyes），去年離開韋斯咸後，至今未執教鞭。碧咸為班主之一的美職聯球隊國際邁阿密（Inter Miami CF）計劃在2020年正式參賽，有傳莫耶斯是擔任主帥的大熱人選，他與碧咸或在24年後再度合作。

「萬人迷」碧咸在去年創立球隊國際邁阿密，搖身一變成為班主，該支美職聯全新球隊希望在2020年正式加入聯賽。球隊在建設主場的工程進行得如火如荼，而碧咸亦正着手組軍的工作。

碧咸在去年創立美職聯新球會國際邁阿密，並計劃在2020年正式登陸MLS。（Getty Images）

莫耶斯在去年離任韋斯咸主帥一職後，至今仍未執教其他球隊。（Getty Images）

曾擔任曼聯及愛華頓領隊的莫耶斯，在2018年離任韋斯咸主帥一職後，至今一直未有執教任何球隊，而他有望成為國際邁阿密首位主帥。

莫耶斯在倫敦電台《talkSPORT》透露，他對該支美職聯新球會的領隊一職甚感興趣，「國際邁阿密是個十分有趣的計劃，我不時亦會觀賞美職聯的賽事，質素亦逐漸進步，而足球在美國變得更受歡迎。邁阿密是個吸引的城市，這是我考慮的其中一個選項。」

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或與碧咸再續前緣

莫耶斯在球員生涯的末段，曾效力普雷斯頓（Preston North End），而當時仍是一名小將的碧咸，在1994/95球季曾被外借至普雷斯頓，與莫耶斯曾經做隊友。

該名56歲的蘇格蘭籍教頭表明並不抗拒到美國發展，「若果有機會再次執教英超球隊，當然是我的頭號選擇，但我亦不抗拒執教美職聯球隊。我和碧咸早在普雷斯頓期間認識，在現階段什麼事情也可能發生。」

碧咸曾經在1994年被短暫外借至普雷斯頓。（Twitter截圖）

莫耶斯在1998年於普雷斯頓開展他的執教生涯，及後在愛華頓執教11年，而他被曼聯垂青，但僅僅掌帥印不足一年便被解僱，期間曾被曼聯球迷嘲諷是「足球天才」。莫耶斯往後率領皇家蘇斯達﹑新特蘭及韋斯咸，均未能長時間留任。