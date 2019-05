【美職聯】FC洛杉磯主場辦同志平權活動　4：2報捷延續不敗走勢

英國著名樂隊Queen主音Freddie Mercury的肖像在FC洛杉磯主場出現,在美國時間周五(24日)舉行的美職聯賽事,FC洛杉磯在主場戰蒙特利爾衝擊時舉辦年度的同志平權活動「Pride Night」。結果,FC洛杉磯隊長卡路士韋拿貢獻入球及助攻各一,率領球隊以4:2擊敗對手。

在美職聯西岸位列榜首的FC洛杉磯(Los Angeles FC),挾6場不敗走勢在主場迎戰蒙特利爾衝擊(Montreal Impact)。主隊在上半場分別由基斯甸拉美利斯(Christian Ramirez)﹑卡路士韋拿及比士寧(Latif Blessing)各建一功,半場領先3球,加上卓斯坦布力蒙(Tristan Blackmon)在55分鐘錦上添花,遙遙領先至4球,雖然其後兩度失守,無阻球隊以4:2擊敗蒙特利爾衝擊,在聯賽連續7場不敗,全季10勝1和4負。

FC洛杉磯的卓斯坦布力蒙為球隊錦上添花,攻入今仗第4球。(美聯社)

FC洛杉磯在主場以4:2力克蒙特利爾衝擊,在西岸繼續高踞榜首。(美聯社)

FC洛杉磯在主場加州銀行體育場(Banc of California Stadium)舉辦年度的同志平權活動「Pride Night」,一眾主隊球迷開賽前在北看台,拉起印有英國樂隊Queen已故主音Freddie Murcury的大型海報,在兩旁配上名曲「We Will Rock You」,而在場球迷立即高唱「We Will Rock You」,,並舉起彩色板營造彩虹效果,慶祝「Pride Night」活動。FC洛杉磯的隊長卡路士韋拿亦特意帶上彩虹色的隊長臂章,帶領球隊出戰。

We Will Rock You在1977年由Brian May創作,在2013年被美劇Glee翻唱。

球場北看台拉起Queen主音的巨型海報,加上球迷們一同創造的彩色看台,場面狀觀。(Twitter截圖)