【美職聯】FC洛杉磯主場辦同志平權活動　4：2報捷延續不敗走勢

英國著名樂隊Queen主音Freddie Mercury的肖像在FC洛杉磯主場出現，在美國時間周五（24日）舉行的美職聯賽事，FC洛杉磯在主場戰蒙特利爾衝擊時舉辦年度的同志平權活動「Pride Night」。結果，FC洛杉磯隊長卡路士韋拿貢獻入球及助攻各一，率領球隊以4：2擊敗對手。

在美職聯西岸位列榜首的FC洛杉磯（Los Angeles FC），挾6場不敗走勢在主場迎戰蒙特利爾衝擊（Montreal Impact）。主隊在上半場分別由基斯甸拉美利斯（Christian Ramirez）﹑卡路士韋拿及比士寧（Latif Blessing）各建一功，半場領先3球，加上卓斯坦布力蒙（Tristan Blackmon）在55分鐘錦上添花，遙遙領先至4球，雖然其後兩度失守，無阻球隊以4：2擊敗蒙特利爾衝擊，在聯賽連續7場不敗，全季10勝1和4負。

FC洛杉磯的卓斯坦布力蒙為球隊錦上添花，攻入今仗第4球。（美聯社）

FC洛杉磯在主場以4：2力克蒙特利爾衝擊，在西岸繼續高踞榜首。（美聯社）

FC洛杉磯在主場加州銀行體育場（Banc of California Stadium）舉辦年度的同志平權活動「Pride Night」，一眾主隊球迷開賽前在北看台，拉起印有英國樂隊Queen已故主音Freddie Murcury的大型海報，在兩旁配上名曲「We Will Rock You」，而在場球迷立即高唱「We Will Rock You」，，並舉起彩色板營造彩虹效果，慶祝「Pride Night」活動。FC洛杉磯的隊長卡路士韋拿亦特意帶上彩虹色的隊長臂章，帶領球隊出戰。

We Will Rock You在1977年由Brian May創作，在2013年被美劇Glee翻唱。

球場北看台拉起Queen主音的巨型海報，加上球迷們一同創造的彩色看台，場面狀觀。（Twitter截圖）