【田徑】楊文蔚養傷學會慢活　「更了解身體和弱點」

香港「跳高女神」楊文蔚（Ceci）自5月練習時受傷接受手術後，上月尾已拆了右腳石膏進行各種物理治療練習，她表示養傷期間心態亦有了變化：「現在行步路都要慢，所有東西都放慢了節奏，自己也會更冷靜一點想事情。」

香港女子跳高紀錄保持者楊文蔚，在5月時弄傷了右腳阿基里士筋腱後，缺席了本地賽事和世界大學生運動會。今日她亮相運動博覽時，談到康復進度：「上月23日拆了石膏，因為右小腿近兩個月沒有用力和活動，現在要慢慢走路，也做很多不同的物理治療練習恢復。」

「受傷後可以做的事，就是沒事可做。看醫生、做手術。」Ceci 表示哭過後樂觀面對傷勢。（被訪者Instagram）

由於受傷期間不能跑跳，她反而多做針對自己不同弱點練習，如臀部練習。Ceci說:「我知道不可以急，但希望可跟到進度。」事實上，Ceci自言受傷後「想急也急不來」，本來急性子的她，在養傷期間學會放慢節奏，「本來做事很心急，但這陣子多了時間了解自己身體，也針對弱處去強化。」

楊文蔚稱第一次做手術，「不過大家都讚我的傷口埋得靚！」她笑道。（葉詩敏攝）

傷後難回復水準 Ceci：勤力啲咪得！

雖在受傷後曾哭泣和擔心，但性格樂觀的她很快便抖擻精神，更多了時間學習陶瓷和看書。「手術後在家整個月，自己去了學陶瓷，也在書展買了足夠看一年的書」，她笑道。

一體兩面，受傷後Ceci除了學會慢活，與家人關係也變得更親密：「多了見面，媽媽又常煲湯我飲。」（葉詩敏攝）

「好多人都怕受傷後好難再跳，但我覺得要正面點，勤力練咪跳得返！」Ceci康復進度良好，她表示醫生預計9月尾能復跑，11月尾能重返跳高訓練，或許能趕及參加明年初的亞洲室內賽。可是，受傷後更明白一切都急不來，「也要看情況，我不想未足狀態便去參賽，跳不回傷前的水準、跳得太低，自己又會不開心。」面對個人創下的1.88米香港紀錄，Ceci坦言不會想太多：「只想盡快跳返，享受運動生涯。」

葉姵延今晚出發往瑞士羽球世界賽，表示一步一步打上去，盼能取得突破。（葉詩敏攝）

葉姵延將戰世界賽：找到了方向

現世界排名第36的香港女子羽毛球代表葉姵延，今晚將出發往8月19日展開的瑞士世界賽，她坦言以平常心面對，「自己最近打得不錯，找到了適合自己年紀的打法，但還需要點時間，也滿意自己近來的發揮。」她將在首場分組賽面對世界排名29的馬來西亞球手Soniia CHEAH，「今屆希望能一步一步打上去，突破自己。」