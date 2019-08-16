【英超】阿祖安超級盃離奇受傷　紅軍新英雄明戰修咸頓上陣成疑

利物浦後備門將阿祖安剛成為「紅軍」奪得歐洲超級盃的英雄，豈料在賽後慶祝時意外被不速之客剷傷，紅軍主帥高普周五（16日）在賽前記者會上表示，阿祖安足踝受傷，未肯定周六作客修咸頓一役未知能否上陣，或要餘下兩名門將朗拿根（Andy Lonergan）和基利靴（Caoimhin Kelleher）候命作替補。

高普今日出席英超賽前記者會，無奈地道出不幸消息：「阿祖安的足踝昨天（周四）腫了，今天我和他談了一會，他說感覺已好了很多。」不過高普未能確定他明日會否上陣對修咸頓，只表示周六早上檢查後再決定。「我要100%確定阿祖安無恙才讓他上陣。」

高普亦交待了阿祖安受傷經過：「正如大家在社交媒體世界看到一樣，阿祖安撲出12碼後，我們全隊擁在一起慶祝。有位球迷衝入球場想加入我們，我見到有保安正在追他，他在我們身邊跣腳，剷向了我們人堆，踢中阿祖安。」

左下白衣者為衝入球場的球迷，保安未能把他制止，他跣腳衝入球員堆中誤剷傷阿祖安。（網上圖片）

▼ 阿祖安受傷一刻

Did anyone see this slide tackle by some idiot after the shoot out... what the heck man!! #LFC #SuperCup pic.twitter.com/hJrGpiguMd — Reaaz Ahmed (@ReaazAhmed) August 16, 2019

利物浦正選門將、去季英超金手套獎得主艾利臣比加，在開鑼戰對諾域治期間拉傷小腿肌肉，剛加盟的阿祖安臨危受命，最終撲出藍軍第五名劊子手譚美阿巴謙的射門成為贏波功臣，其祖家西班牙傳媒更形容他是「利物浦新英雄」。正當外界以為阿祖安時來運到終於再得到上位機會，豈料再逢厄運。

高普對阿祖安在如此情況下受傷感到無奈。（路透社）

回味阿祖安歐洲超級盃神奇演出（按圖放大）

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兩後備門將隨時候命

在阿祖安後兩名後備門將，是大傷初癒的愛爾蘭小國腳基利靴和剛簽下短期合約加盟紅軍的朗拿根。高普指基利靴已復操，可以候命。與此同時，在艾利臣受傷後已向季前一直隨隊跟操的朗拿根提供一紙短約。朗拿根現年35歲，曾入選英格蘭小國腳，效力過普雷斯頓、保頓等，但多年來都在英冠上陣，生涯未嘗英超滋味。他去季加盟英冠米杜士堡，被借至英甲羅奇代爾上陣7場聯賽，季末未有續約，現為自由身。

英超第2輪直播賽程，焦點賽事是曼城主場鬥熱刺。（01美術製圖）