【英超】傳山齊士復操即與格連活特爆爭執　轉會窗前或被外借羅馬

效力曼聯的智利球星山齊士，傷癒後回歸曼聯重投訓練。不過，山齊士歸隊不久，便傳出與陣中新星格連活特訓練時發生爭執。根據英國《太陽報》的報道透露，曼聯希望在轉會窗關閉前將他外借，否則將他貶至預備組。

智利球星山齊士早前代表國家盃出戰美洲盃時，不慎觸傷大腿，使他錯過所有季前熱身賽的賽事。山齊士傷癒回歸曼聯大軍，為新球季爭取球隊中一席位作好準備。

山齊士早前代表智利征戰美洲盃，卻不慎觸傷大腿，錯過曼聯所有季前熱身賽。（Getty Images）

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山齊士歸隊不久便傳出與隊友不和的消息，根據英國傳媒《太陽報》的報道指，山齊士在練習中被小將格連活特（Mason Greenwood）踢跌，二人隨即發生爭執。年僅17歲的格連活特深受蘇斯克查的賞識，在英超首仗中亦有後備入替，可見蘇斯克查對他的重用程度。

格連活特在英超首場賽事後備入替，可見蘇斯克查對他的重視程度。（路透社）

《太陽報》亦透露曼聯的計劃，有指曼聯不願意承擔山齊士高達50萬英鎊的周薪，所以希望將山齊士外借至羅馬。不過，該意甲球隊拒絕支付他高昂的薪金，曼聯即使需要支付他部分薪金亦在所不計。若果山齊士未能在今個轉會窗離隊，他或被貶落預備組。

傷癒不久的山齊士，希望今季在曼聯爭取更多上陣機會。（Getty Images）

不過，曼聯主帥蘇斯克查的說法與《太陽報》大相逕庭，他在早前再度強調，山齊士是他心目中的大軍一員，等待他重拾狀態便可讓他上場，「山齊士已歸隊訓練，因為受傷的關係，使他的狀態落後其他球員近一個月。不過，我相信他會視盧卡古的離隊是機會之一，而我亦預計他留在陣中，並為球隊帶來一定的入球數字。」