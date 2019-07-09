里約奧運的5000米銅牌得主﹑埃塞俄比亞跑手的加比雲特（Hagos Gebrhiwet），上周五（5日）在瑞士洛桑舉行的鑽石田徑聯賽中，一次判斷錯誤白白斷送奪金的機會。

埃塞俄比亞跑手加比雲特在上周五，出戰鑽石田徑聯賽洛桑站的男子5000米賽事，該名25歲的跑手在今場賽事中後段突圍而出，拉開對手一段距離，他衝過終點時以為順利奪金，但當時代表最後一圈的鐘聲才響起，原來加比雲特「擺烏龍」，賽事還有一個圈才完成，而他已經收步握住拳頭慶祝。當他驚覺賽事還未完成時，他便再度加速趕上，但已被不少跑手趕過，最終只能以第10名完成，與獎牌無緣。

評述員對加比雲特的錯誤判斷大呼驚訝，因為如他般有經驗跑手，並不應該犯下這種低級的錯誤，使他賽事早段的努力前功盡廢。

加比雲特在跑畢全程後，一臉茫然。（影片截圖）

加比雲特擺烏龍逐格睇（按圖放大）

來自埃塞俄比亞的加比雲特，是中長跑的世界級好手之一，經常出戰3000米至10000米賽事。他曾經在上屆里約奧運的5000米項目中，不敵法拉及美國選手奪銅。加比雲特在今年賽事亦有不俗的戰績，他在上海站的鑽石田徑聯賽的5000米項目中奪銅，更在美國波士頓格蘭披治室內田徑賽的3000米中奪金而回。