【英超】曼聯失去盧卡古也不怕　蘇斯克查親自向前鋒傳授錦囊

當年轉任足球評述員的利物浦名宿阿倫漢臣(Alan Hansen)一句:「You can't win anything with kids」揶揄曼聯領隊費格遜,成為球壇最大錯誤估計之一。

今夏曼聯重點後防增兵,前線放走盧卡古,阿歷斯山齊斯預料也即將離隊之下沒有增兵,鋒將只餘下23歲的馬迪爾,21歲的拉舒福特,21歲的新兵丹尼爾占士和17歲的格連活特(Mason Greenwood),難免令人覺得級數不足,不過已沒有評述員膽敢發表類似漢臣當年的言論。紅魔在蘇斯克查帶領下,能否再次帶領曼聯再掀青春風暴?