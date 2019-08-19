【英超】曼聯失去盧卡古也不怕　蘇斯克查親自向前鋒傳授錦囊

當年轉任足球評述員的利物浦名宿阿倫漢臣（Alan Hansen）一句：「You can't win anything with kids」揶揄曼聯領隊費格遜，成為球壇最大錯誤估計之一。 今夏曼聯重點後防增兵，前線放走盧卡古，阿歷斯山齊斯預料也即將離隊之下沒有增兵，鋒將只餘下23歲的馬迪爾，21歲的拉舒福特，21歲的新兵丹尼爾占士和17歲的格連活特（Mason Greenwood），難免令人覺得級數不足，不過已沒有評述員膽敢發表類似漢臣當年的言論。紅魔在蘇斯克查帶領下，能否再次帶領曼聯再掀青春風暴？

格連活特尚未在曼聯正式比賽取得入球，然而領隊蘇斯克查對這位小將信心十足，認為他是三人中射術最佳。

周一深夜3時（20日）曼聯將作客狼隊，賽前這位挪威主帥被問到，拉舒福特還是馬迪爾才是曼聯隊中最佳射手，他的答案出人意表：「他們尚有一段距離，因為相比他們兩人，Mason（格連活特）才是天生射手類型。」

格連活特在季前熱身賽對列斯一戰，才取得一隊首個入球，正式比賽尚未有進帳，但這無損蘇斯克查對他的信任。

格連活特只有17歲，蘇斯克查認為他才是隊中最佳射手。（Getty Images）

蘇斯克查自己也是一位具級數前鋒，盧卡古離隊後，他親自調校球員如何取得更多入球。（Getty Images）

英超 狼隊 對 曼聯 今晚深夜3時 now621台直播

彌補盧卡古離隊 蘇斯克查有妙計

盧卡古離隊後，這名17歲小將料今季將擔當更重要角色。不過入球重任，相信會先由馬迪爾和拉舒福特兩人一起分擔，球員年代也是前鋒的蘇斯克查，給予兩人的錦囊是：要取得更多容易的入球（easy goals）。

「安東尼（馬迪爾）曾在雲高爾帶領下踢過9號正前鋒位置，過去數年他主要在左翼位。」他說，「我認為他和馬庫斯（拉舒福特）均能勝任這兩個位置，有時是馬庫斯在中路，安東尼在左邊，或丹尼爾占士在左邊，然後他們其中一人在右方。」

「他們兩人均能射入直飛死角的世界波，但其實只要在兩條門柱之間取得入球便行，不一定要射入世界波。」他直言，「我希望他們兩人可以取得容易的入球，因為那些入球只需要一點跑動，不用花太多功夫便可取得。」

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