【英超】馬古尼曼聯地標戰膺最佳球員　蘇斯克查盛讚眾新兵表現

曼聯主場4球大破車路士，為新一季英超打響頭炮，3名新兵在今仗悉數上陣，哈利馬古尼與雲比沙卡戰畢全場，馬古尼更獲選為最佳球員，而後備入替的丹尼爾占士為紅魔錦上添花，主帥蘇斯克查大讚3名新兵迅速融入球隊。

蘇斯克查今夏新簽入的兩名後防球員，哈利馬古尼及雲比沙卡在今仗踢足90分鐘，表現並不失禮。根據足球網站《Whoscored.com》的數據，雲比沙卡在今場錄得6次攔截，是全隊之冠，而馬古尼更獲選為今場的最佳球員。

哈利馬古尼首仗披起曼聯球衣上陣，便助球隊力保不失。（Getty Images）

曼聯3名新兵今仗表現（按圖放大）

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蘇斯克查在賽後盛讚3名新兵的適應，更表揚新兵們的今仗表現，「他們3人極速融入球隊，馬古尼僅參與3至4節訓練，可見他是個十分具經驗及專業的球員，他能為球隊穩住後防，以他﹑連迪路夫及迪基亞扼守的後防，令人投下信任的一票。雲比沙卡是個典型的曼聯守衛，絕不輕易讓對手容易超過他。丹尼爾占士則是個相當勤力的球員，他的速度能為球隊帶來變數。」

戴起隊長臂章的迪基亞，與連迪路夫及馬古尼合作力保球隊不失。（路透社）

英超第2輪賽程（按圖放大）

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獲選為今場最佳球員的馬古尼，賽後表示後防在下半場表現更為改善，才可保住清白之身，「我們在上半場給予對手不少空位，幸好兩球亦射中門框才力保不失。我們在下半場的表現有所改進，即使在領先3至4球亦要打醒12分精神，我們希望每場力保球隊不失。」

馬古尼今仗助攻助守，近門起腳惜被車路士球員擋出。（路透社）

蘇斯克查帶領曼聯在主場迎戰車路士，派出馬迪爾﹑拉舒福特及連格在前線攻堅，而他們今仗的把握力甚佳，全場製造5次中目標攻門，便4度破網。蘇斯克查在下半場換入丹尼爾占士及格連活特，而該名威爾斯小將在「地標戰」亦有進帳。

馬迪爾與拉舒福特今仗合共炮製3個入球。（Getty Images）

英超「Big 6」首五輪賽程（按圖放大）