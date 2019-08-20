【單車】哈薩克車手1秒險勝奪總冠軍　爬山王有乜獎品落袋？

挪威北極單車賽（Arctic Race of Norway）在剛過去的周末完成，結果由艾斯坦拿車隊（Astana Pro Team）的洛辛高（Alexey Lutsenko）贏得冠軍，而爬山王亦可奪得是次賽事的獨有獎品。

由2013年起舉辦的挪威北極單車賽，是世界單車總會歐洲巡迴賽（UCI Europe Tour）的其中一項賽事。今年賽事由挪威的奧鎮（Å）起步，途經萊克內斯（Leknes）﹑亨寧斯韋爾（Henningsvær）及梅爾比（Melbu）等地，以納爾維克（Narvik）為終點的4日賽事。

挪威北極單車賽在挪威內舉行4日賽事。（Arctic Race of Norway官方Twitter圖片）

挪威北極單車賽來到第7屆，賽事吸引了10支車隊參加，哈薩克籍車隊﹑效力艾斯坦拿的洛辛高，與ARKEA – SAMSIC車隊的法國車手鮑爾（Warren Barguil）鬥得難分難解，洛辛高原先在最後一站前以3秒落後鮑爾，該名哈薩克車手在最後一站以1秒力壓對手，以第3名率先衝過終點，而季軍可以得到7秒的時間獎勵，結果他以僅1秒之差，險勝鮑爾，奪得今次賽事的總冠軍。

艾斯坦拿車隊的洛辛高在總成績以1秒之微力壓對手奪冠。（Arctic Race of Norway官方Twitter圖片）

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+ 18 + 17 + 16

洛辛高除了取得代表總冠軍的黃色戰衣外，他亦奪得代表得分王的綠色戰衣，成為雙料冠軍。另外，今次賽事的爬山王戰衣由主場的挪威車手Odd Christian Eiking奪得，而戰衣以三文魚為設計概念，雙臂印上網紋模仿三文魚皮，身軀亦以橙色為主色，而爬山王亦可得到500公斤的挪威三文魚作為獎品，十分特別。