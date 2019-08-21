【足球】洛賓評哥迪奧拿為最佳教練　會將「洛賓的軌跡」傳承下去

今夏宣布掛靴的前荷蘭翼鋒洛賓接受德國傳媒訪問，在跟他合作過的教練之中，他認為哥迪奧拿是最優秀的，令他在職業生涯的晚期還能夠進步。洛賓還透露了退役後的去向，他會將「洛賓的軌跡」傳授予兒子。

35歲的洛賓今夏宣布結束球員生涯，他曾經在荷甲、英超、西甲及德甲等頂級聯賽落班，贏得21項主要錦標。在過去10年，他效力拜仁慕尼黑，為球隊贏得8次聯賽冠軍，以及在2013年奪得歐聯錦標。他日前出席德國傳媒《體育圖片》的頒獎禮，被問到球員生涯合作過的最佳教練。

洛賓出席德國傳媒的頒獎禮。（Getty Images）

洛賓在頒發禮上講到自己合作過的最佳教練，還有退役後的去向。（Getty Images）

洛賓十多年職業生涯曾在摩連奴、雲高爾、希歷基斯、安察洛堤及哥迪奧拿等名帥麾下效力。他說：「當然真的很難選擇，我跟很多教練合作過，一起取得不同的成就。不過，如果你問我最優秀的一個，我會選哥迪奧拿，因為我最享受跟他一起的日子。」

洛賓在今夏宣布掛靴。（Getty Images/資料圖片）

洛賓大讚哥迪奧拿是他合作過最好的教練。（Getty Images/資料圖片）

現任曼城主帥的哥迪奧拿曾經在2013年到2016年執教拜仁，與洛賓合作。洛賓續說：「當哥迪奧拿來到的時候，我已經30歲了。在這個年紀，你的目標是維持水準，不要那麼快下滑，但在哥帥麾下，我竟然還可以進步。我突然可以勝任不同的位置，有的是我從來沒有想過踢到的。他是最好的。」

洛賓一家五口合照。（Getty Images/資料圖片）

被問到退役後的發展，洛賓希望留更多的時間陪伴家人，尤其是他的兒子。他表示要將聞名球壇的「洛賓的軌跡」傳下去，他說：「下季，我會做我小兒子球隊的教練。當然，他們已經很清楚計劃，就是從右路推大位起左腳射門。」洛賓與太太育有兩子一女，他的小兒子Kai在2012年出世。

洛賓表示會教小兒子Kai「洛賓的軌跡」。（Getty Images/資料圖片）

洛賓一直被視為球壇其中一位最優秀的翼鋒，初出道時踢左翼，後來被改造到右翼位置，發揮出最高水平。洛賓的必殺技是從右路推大位，在禁區頂附近起左腳射門，被稱為「洛賓的軌跡」；雖然後衛們都知道洛賓總是用這一招，但往往防不住他。