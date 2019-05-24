【德國盃】洛賓與列貝利完成最後一課操練　眾職員列隊歡送

拜仁慕尼黑3位效力多年的球員，洛賓﹑列貝利及拿菲爾將在今季後滿約離隊，德國盃決賽將會是他們的最後一仗。3位老將早前最後一課在拜仁訓練基地練習，一眾球隊的職員及體育總監沙歷咸美錫等亦在訓練基地現身，特意歡送3位老將。

被球迷稱為「2R」的洛賓及列貝利，多年來在場上合作無間，二人為拜仁立下不少汗馬功勞。列貝利早在2007年夏天加盟拜仁，而拍檔洛賓則在兩年後的夏天轉投，二人合作的10年間，為拜仁帶來不少獎盃，其中包括8奪聯賽錦標及2012/13球季的歐聯冠軍，證明二人多年在球隊的貢獻良多。「2R」在最後一仗的德甲聯賽中，二人在主場為球隊各建一功，鎖定勝局，同時助球隊完成7連冠，以德甲錦標歡送「2R」。

同樣是2013年拜仁奪「三冠王」的功臣之一，拿菲爾亦將在今季後離開效力8年的拜仁，德國盃決賽將會他的最後一戰，而他亦明言希望以雙冠的姿態，結束在拜仁的生涯。

洛賓在今季最後一戰後備入替亦有建功，完美告別在拜仁的生涯。（Getty Images）

列貝利以德甲冠軍結束12年拜仁的時光。（Getty Images）

拜仁慕尼黑在德國盃決賽將於周六（25日）在柏林奧林匹克運動場上演，拜仁將與RB萊比錫爭奪錦標。拜仁在大戰前夕，在德國時間周四（23日）進行的最後一節訓練，亦是3位老將的最後一課正規訓練，與隊友為周六的決賽備戰。

三位老將以德甲錦標完結各自的拜仁生涯，並力爭德國盃的冠軍。（Getty Images）

3位老將完成最後一節訓練後，一眾職員亦在訓練場上歡送他們。（視覺中國）

一眾拜仁慕尼黑的職員，特意在3位老將結束訓練後，齊集在訓練場外，列隊歡送3名立下不少汗馬功勞的球員，而職員亦為他們準備7號﹑10號及13號的氫氣球及鮮花，更放走氫氣球。除了一眾球隊職員外，拜仁的高層如體育總監沙歷咸美錫亦有到場與3位老將相擁告別。

拜仁職員在訓練基地外歡送3位老將（按圖放大）