【足球】C朗還是美斯強？比利時荷蘭數據專家用超級電腦找答案

美斯還是C朗拿度強？ 每個球迷心目中都有自己的答案，相信怎樣爭辯都難有結論。不過，一間比利時大學聯合荷蘭的數據專家，設計了一條方程式，利用超級電腦去計算美斯及C朗分別對球隊的貢獻。比較兩人由13/14到17/18球季的數據，研究指美斯的分數遠勝C朗。

比利時KU Leuven大學的教授與荷蘭數據專家團隊SciSports設計了一條方程式去計算球員的表現，名為Valuing Actions by Estimating Probabilities（由估計或然率去計算每個行動價值），簡稱VAEP。該程式能夠考慮球員在比賽中進攻與防守各方面的表現，去計算出一個分數。

C朗及美斯誰更強？（Getty Images/資料圖片）

大學教授謝斯戴維斯（Jesse Davis）說：「足球員的價值通常由入球及助攻的決定。不過，在比賽中入球其實甚少出現，因為一場比賽平均有1600個行為。我們的模型能夠考慮到球場上每個行為，包括射門、傳球、盤扭及搶截，所有行為都有價值。」

他們利用美斯及C朗由13/14球季到17/18球季的數據作比較，利用超級電腦計算出兩人的分數，結果兩人差距甚大，美斯獲得場均1.21分，而C朗則只得0.61分。

研究團隊利用美斯及C朗由13/14球季到17/18球季的數據作比較，當時兩人分別效力西甲雙雄。（Getty Images/資料圖片）

13/14到17/18球季之間，兩人經歷了什麼？（按圖放大）

研究生迪哥斯（Tom Decroos）解釋這個結果，他說：「在第一季（13/14）美斯及C朗的分數十分接近，但由15/16球季起，美斯開始拋離他的勁敵。」他還提到保羅普巴、哈利卡尼等球員，這名協助今次研究的學生續說：「我們發現主要有兩種球員，一種是比賽中很活躍，但活動的價值不高，例如普巴。另一種球員是甚少觸球，但一有機會就有重大貢獻，這類射手有卡尼、穆罕默德沙拿及C朗。」

迪哥斯表示美斯是異類，不是這兩種球員，他說：「美斯實在太強大，這名阿根廷國腳在場上有很多活動，同時活動的價值都很高。」

美斯及C朗各獲5次金球獎，在這項球壇頂級榮譽上平分秋色。（Getty Images/資料圖片）