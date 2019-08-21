【意甲】C朗拿度談退休　自言可踢到40歲　繼續破紀錄

意甲祖雲達斯前鋒C朗拿度已經34歲，但似乎未有停下來的想法，談到總有一天高掛球靴，這名葡萄牙球星仍未下定論，甚至可能下年就退休。

C朗上季為祖雲達斯在43場比賽轟入28球，助球隊繼續壟斷意甲，狀態依然贏於高峰。談到何時退休，C朗態度曖昧。「可能下年我就會結束足球生涯，但我亦可以踢到40或41歲。」C朗拿度說。

C朗表示可能下年我就會結束足球生涯，但亦可以踢到40或41歲。（Getty Images）

歐國盃、歐國聯、歐聯、英超、西甲、意甲、金球獎等等，C朗可謂贏盡所有錦標，現時的他最重要是享受球賽。他說：「對我來說，最緊要是享受每一刻，我想要繼續享受下去。」

C朗球員生涯創下無數紀錄，但對破紀錄仍是有無比的渴望：「有球員比我擁有更多紀錄嗎？我不認為有這樣的人吧。」

C朗拿度今年夏天帶領葡萄牙取得歐國聯冠軍。（Getty Images）

基迪拉：可比勒邦占士

C朗隊友基迪拉認為，C朗無疑是當代最偉大的足球員，可與其他運動員相比：「C朗是運動員的典範，就似是籃球壇的勒邦占士、美式足球界的布迪。」

年過40歲的隊友保方仍未言休，C朗會這麼早掛靴嗎？（Getty Images）

這名德國中場又指C朗可以啟發年青球員：「就似保方，或是傑斯41歲仍然努力健身，年青球員都會感受到他們對足球的愛。較年長的球員絕對是年青球員的啟蒙者。」