【美洲國家盃】美斯斥南美足協腐敗被罰停賽　僅缺席3場友賽

世界足球先生美斯，上月代表阿根廷國家隊出戰美洲國家盃得季軍，惟他在季軍戰與智利中堅加利美度「講手」，被紅牌驅逐，餘波未了。 美斯賽後開腔指南美足協及球證「腐敗，不尊重我們」，結果被南美足協重罰他國際賽停賽3個月及罰款5萬美元。 惟阿根廷未來3個月只有友誼賽賽程，就算缺少美斯，影響不大。

南美足協網頁公布，美斯觸犯足協規例「冒犯、侮辱行為，或任何含詆譭成分的抗議」及「違反裁判單位的決定、指示或命令」，其指控關乎南美足協的誠信，卻「毫無根據，欠缺尊重」。南美足協於8月2日處以上述罰則；美斯可於7天內上訴。

只是心口撞心口，美斯與美度竟雙雙「直紅」被逐。（路透社）

美斯賽後痛斥南美足協腐敗，結果有手尾。（Getty Images）

無法為阿根廷披甲3個月，幸而2022年卡塔爾世界盃外圍賽在來年3月才展開，不會影響美斯入選。而美斯或須停賽至11月，將錯過9月約戰智利及墨西哥，及10月對德國的友賽。不過，因季軍戰直接領紅，他仍須在世界盃外圍賽首仗停賽。

美斯被逐後一臉愕然，連同對巴西一仗的怒火再次爆發。（路透社）

何事引致球王大動肝火？事緣上月在巴西舉行的美洲國家盃，美斯在四強0：2負巴西一戰，兩度未獲判12碼，賽後開腔稱「南美足協被巴西人操控」，接着季軍戰對智利於上半場37分鐘與加利美度爭球後口角，繼而「心口撞心口」衝突，動作不大卻雙雙領紅被逐。

美斯正與家人及好友在西班牙度假。（視覺中國）

美斯賽後再炮轟南美足協腐敗：「整個賽事裏我們得不到尊重，實不應參與在這些腐敗之中。腐敗加上球證，不單阻礙人們享受足球，更毀壞了足球。」