【英超】曼聯閉門賽勝錫菲聯　墮落天才拉夫摩利臣重遊舊地

拉夫摩利臣這天回到曼聯的卡靈頓訓練基地，會否勾起他的回憶？ 當見到保羅普巴時，他會否感到一種相形見絀的的悲涼？曾經，他是傳奇領隊費格遜見過最有天賦的球員，但如今只是一名英超上陣機會難求的錫菲聯冷板兵。那些兒時隊友，別說普巴，連格也成為英格蘭國腳。 可憐之人，必有可恨。回首過去，拉夫摩利臣應悔應怨，是他自己。

本周中沒有比賽，曼聯邀請升班馬錫菲聯周二到卡靈頓訓練基地踢閉門賽。今夏回到英倫的拉夫摩利臣，隨錫菲聯踏進這道既熟悉又陌生的大門。不知他那時那刻有什麼感受？是期待，還是不堪回首？

拉夫摩利臣今夏轉會錫菲聯，等待英超上陣機會。（Twitter）

這幾年，他到過意大利、墨西哥及瑞典落班，過住飄泊的生活，直至今夏得到錫菲聯青睞，回到家鄉，還有機會回到成長的地方。在周二的閉門賽，曼聯靠格連活特、安達斯彭利拿及安祖高美斯各入一球，以3：1擊敗錫菲聯；錫菲聯就由前史雲斯前鋒奧利華麥貝尼攻入唯一入球。

看到如今最被曼聯看重的新人格連活特，拉夫摩利臣有沒有看到自己影子？曾經他是曼聯青訓營中的天之驕子。當年某日，費格遜叫朗尼及里奧費迪南去看青年軍比賽，里奧十分記得那一幕：「領隊叫我及朗尼來，他說『看吧，這個小伙子比你們少年時更強，比傑斯更厲害。他會是你們見過最強的小將』。」那人就是拉夫摩利臣。

拉夫摩利臣曾經是曼聯青年軍中最被寄予厚望的新星。（Getty Images）

那支由拉夫摩利臣領軍的曼聯青年軍所向披靡，他與保羅普巴組成的中場明顯超班，加上米高堅尼、連格、森莊士東等，贏得2011年的青年足總盃冠軍，決賽對手剛巧是他今日效力的球隊錫菲聯。還有更巧合的是，那支錫菲聯青年軍有位寂寂無名的小將叫哈利馬古尼，今夏以破後衛世界紀錄的身價來到曼聯。

行過熟悉的訓練基地，人面全非，費格遜辦公室的主人變成蘇斯克查，昔日跟他嘻嘻哈哈的好拍檔普巴，已經是曼聯一隊的領軍人物。時代變而情不變，普巴仍帶笑容，歡迎拉夫摩利臣到訪。這裏曾是他們的家，對普巴而言，現在也是，但對拉夫摩利臣來說，他成為了客人。

拉夫摩利臣隨錫菲聯到卡靈頓訓練基地踢閉門熱身賽，重遇舊友普巴。（網上截圖）

拉夫摩利臣擁有球場上的才華，但欠缺球場外的自律。他曾因恐嚇證人被判守行為，其後扔女朋友手機出街又被告上法庭。他在社交網站上發表恐同言論遭英足總罰款。在2012年，費格遜將拉夫摩利臣送走，讓他轉到韋斯咸。在2013年對熱刺的比賽中，他射入一球，得到領隊艾拿戴斯的讚賞：「這是一個充滿天賦的入球，我今季很難再見到比這個更精彩的入球。

然而，拉夫摩利臣在場外的是非沒有停過，他在2014年被控襲擊前女友及其母親，又上法庭。不久，韋斯咸也容不下他，拉夫摩利臣遠走意甲的拉素。之後幾年飄泊多國，愈踢愈沉，今季回到英國踢錫菲聯，希望找尋職業生涯的新起點。其實拉夫摩利臣只是26歲，但他彷彿經歷了很多，嘗盡人生起跌。

離開曼聯後，拉夫摩利臣踢過韋斯咸，間中會有好表現。（Getty Images）

閉門賽完結，拉夫摩利臣跟隨他的錫菲聯隊友離開卡靈頓訓練基地，告別普巴，告別連格，告別這個充滿回憶的地方。他在曼聯的日子有喜有悲，但一切已成過去，再不能回去改變，而可以改變的只有未來。在今季頭兩場英超，拉夫摩利臣只能坐在看台上。今季，他能否再在英超上陣？

命運一直在他的手中。