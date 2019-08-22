【英超】盧卡古暗指曼聯自編自導　刻意外洩轉會謠言逼使離隊

比利時箭頭盧卡古由曼聯轉投國際米蘭，他在離開曼聯前接受網上訪問，在言談間暗指曼聯不重用他，並容許其離隊傳言不斷發酵。另外，他亦指曼聯球迷只針對他﹑普巴及山齊士的表現，但球隊戰績不濟應該是全隊的責任。

盧卡古（Romelu Lukaku）離開曼聯的消息瘋傳過後，早前終於落實轉投意甲的國際米蘭。該名比利時前鋒在轉會前，接受網上節目《LightHarted Podcast》訪問，當時他已對曼聯大表不滿。

盧卡古在效力曼聯兩季期間，上陣聯賽66場，攻入28球。（Getty Images）

盧卡古在加盟國米前，經常傳出離隊傳聞，但曼聯並未有澄清傳聞，使他萌生去意，「我認為球隊對我的保護不足，任由一些轉會謠言滿天飛，外界不斷對我的去向感興趣，但曼聯方面一直未有作出任何否認或澄清，我希望球隊表示我為正選位置而努力，可惜球隊並未有作出適當回應。我和我的經理人沒有流出過半點關於自己的離隊傳言，但流言不斷傳出，我們不是蠢材，我們知道誰是背後的始作俑者。我並不希望在一支不需要我的球隊中效力，若果在球隊快樂的話，不論正選或後備亦樂意留下來。」

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盧卡古在接受訪問時，炮轟曼聯未有為他的離隊傳聞作澄清。（Getty Images）

為普巴、山齊士發聲

去季曼聯未能取得歐聯席位，使不少曼聯球迷感失望，而盧卡古的表現亦成為球迷眾矢之的，而他卻為自己抱不平，指球迷針對他﹑普巴與山齊士，「球隊在去季的表現欠佳，全隊上下亦需要為此負上責任，但球迷需要找球員來責怪，他們經常批評我﹑普巴及山齊士。我知道自己在去季的表現有不足，但我認為全隊不只我一人表現欠佳，但球迷認定我們三人是球隊不濟的罪魁禍首，我並不會理會這些評論。曼聯全隊有不少好球員，但必須重建球隊去改善戰績。」