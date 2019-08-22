【足球】基斯保羅與家人赴巴塞訓練場　兩MotoGP車手造訪史丹福橋

新一季歐洲聯賽逐漸掀起序幕，但無礙其他運動的選手造訪主場。NBA球星基斯保羅（Chris Paul）一家人一同赴巴塞隆拿的訓練場，而基斯保羅更落場與基沙文「單對單」。 另外，MotoGP英國站將於本周末進行，而兩名車手古哲奴及域奴利斯造訪車路士的史丹福橋球場，更收到印有各自名字的車路士球衣。

今年夏天被NBA球隊侯斯頓火箭交易至雷霆的球星基斯保羅，在休季期間與家人前往西班牙「放暑假」，更赴巴塞隆拿的訓練基地，觀賞該支西班牙勁旅的訓練。

基斯保羅與兒子一同赴巴塞的訓練場，與基沙文及碧基等球員一同合照留念。（Twitter截圖）

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基斯保羅與身穿美斯球衣的兒子，前往巴塞的訓練基地，與基沙文﹑碧基及布斯基斯等球星見面。基斯保羅表示他的兒子是個超級足球迷，而他兒子亦在場上展示球技，更射破基沙文的十指關。基斯保羅亦有落場，客串門將嘗試撲出基沙文的12碼，但可惜卻「捉錯路」。即使遠在美國，基斯保羅亦有觀看巴塞的賽事，雖然巴塞在揭幕戰不敵畢爾包，但基斯保羅對他們充滿信心，表示將在下周賽事擊敗貝迪斯，在今季西甲打開勝利之門。

基斯保羅嘗試把關，可惜未能撲出基沙文的12碼。（Twitter截圖）

另外，兩名MotoGP車手域奴利斯（Maverick Vinales）及英國車手古哲奴（Cal Crutchlow），在出戰本周末的英國站前，特意造訪車路士的主場史丹福橋球場，而車路士方面更找來門將阿列沙巴拿加招待兩名嘉賓。阿列沙巴拿加向兩名車手送上印有他們名字及戰車號碼的車路士球衣，而兩名車手則禮尚往來，送上各自的頭盔作紀念。

與阿列沙巴拿加同樣來自西班牙的域奴利斯，表示他是車路士的球迷，所以踏足史丹福橋對他甚具意義，「我從小已是個超級的車路士擁躉，所以能夠造訪史丹福橋就如夢想成真，亦十分不可思議。與阿列沙巴拿加同樣來自西班牙，我們以母語討論各自在賽季的表現，度過十分愉快的時間。雖然電單車與足球看似是兩項大相逕庭的運動，但我們在爭勝心及壓力亦十分相似。」