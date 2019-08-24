【歐洲足球戰報】維拉2球小勝愛華頓　多蒙特20分鐘轟3球反勝科隆

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歐洲時間周五晚上多地有聯賽上演，其中英超獨腳戲阿士東維拉主場2：0輕取愛華頓打開今季勝利之門，隊長基亞利殊更洗脫英超「不勝男」污名，經過跨數季連續20場英超落敗後，終敲響勝鼓。

德甲多蒙特、西甲利雲特，則在落後下反勝對手科隆及維拉利爾，至於西維爾則作客一球小勝格蘭納達。

維拉隊長基亞利殊英超連續落敗紀綠告終。(01美術製圖)

德甲：科隆主場迎戰多蒙特，主隊前鋒多明歷達斯拿先開紀錄。（Getty Images）

德甲：多蒙特憑查頓辛祖（右二）在70分鐘追平。（Getty Images）

德甲：多蒙特阿舒拉夫在86分鐘頂入反勝一球，領先2：1。（Getty Images）

德甲：柏高艾卡沙90分鐘射入埋齋一球，助多蒙特以3：1反勝科隆。(Getty Images)

德甲：多蒙特3：1反勝科隆，開季兩戰全勝，6分排榜首。（Getty Images）

西甲：利雲特主場先落後下反勝維拉利爾2：1，主隊前鋒魯賓洛堅拿攻門。（視覺中國）

西甲：利雲特前鋒羅渣馬迪後備上陣，兩度操刀12碼中鵠，助球隊反勝。（視覺中國）

西甲：西維爾由祖安佐敦射入全場唯一入球，作客1球小勝格蘭納達。（視覺中國）

英超：阿士東維拉主戰迎戰愛華頓，前鋒韋斯利摩拉斯22分鐘先開紀錄，維拉1球領先。（Getty Images）

英超：愛華頓安祖高美斯被罰黃牌。（Getty Images）

英超：阿士東維拉另一前鋒安華艾加斯90分鐘射成2：0，助維拉奠勝。（Getty Images）

英超：愛華頓門將比克福特今仗要兩度從網窩中拾回皮球。（Getty Images）

英超：基亞利殊累積了20場英超不勝紀錄告終，對上一次贏波已經是1567日之前擊敗韋斯咸。（Getty Images）

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